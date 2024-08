Eishockey: EHC Visp lässt den virtuellen Löwen los

Publiziert am 09.08.2024

In den letzten Tagen erregten Videos eines Löwen in Visp im Internet grosse Aufmerksamkeit. Seit Mittwochmorgen kursieren auf unverdächtigen Social-Media-Accounts Aufnahmen, die einen Löwen in Visp zeigen.



In nächtlichen Aufnahmen war schemenhaft eine Raubkatze zu sehen, die eine Strasse überquert oder am Boden liegt. Auf sozialen Medien wurden die Videos teilweise mehrere Hunderttausend Mal angesehen. In den Kommentaren zeigten sich viele Nutzer verunsichert und fragten sich, ob der Löwe echt sei oder nicht.







Inzwischen ist klar: Die digital manipulierten und inszenierten Löwen-Videos waren Teil einer Marketingaktion des EHC Visp, wie der Verein in einer Pressemitteilung bekanntgab. Zum Beginn der neuen Saison stellt der EHC Visp ein neues Logo vor. (nil)