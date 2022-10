Yellow: Ein Stück Schweiz nach München exportiert

Nach vierjähriger Pause fand in München vor wenigen Tagen die Weltleitmesse der Getränke- und Liquid-Food-Industrie Drinktec statt. Die Erwartungen der Branche an die Messe waren hoch, denn der internationale Kontakt fand in den letzten zweieinhalb Jahren covidbedingt kaum oder gar nicht statt. Für diesen Auftritt hat die Otto Hofstetter AG auf die Markenkompetenz der Kreativagentur Yellow gesetzt, wie diese in einer Mitteilung schreibt. Kunde und Agentur hätten sich gemeinsam dazu entschlossen, die Philosophie früherer Auftritte beizubehalten und vollständig auf die soziale Komponente einer Messe zu setzen.

Mitten im Trubel der Leute und im Lärm der von anderen Anbietern ausgestellten Produktionsanlagen hat die Uznacher Werkzeugmanufaktur ihre Kunden, Partner und Gäste aus der ganzen Welt in einem Stück Schweiz empfangen. Die luftige Alpenlandschaft bot dem Verkaufsteam der Otto Hofstetter AG einen laut Mitteilung «entspannten Rahmen, um ihre persönlichen Verbindungen aufzufrischen, sich über den Geschäftsverlauf ihrer Gesprächspartner zu informieren und zu anstehenden Projekten auszutauschen». Das Stück Schweiz in München bestimmte konsequenterweise auch die gesamte Messekommunikation von Einladung und Landingpage bis hin zum Kundengeschenk, das jede Besucherin und jeder Besucher auf die Heimreise mitbekommen haben.



Verantwortlich bei der Otto Hofstetter AG: Stefan Zatti, Leiter Verkauf und Marketing; Agentur: Yellow. (pd/cbe)