Publiziert am 23.11.2026

Die Aussenwerbe-Firma APG|SGA hat zwei Ausschreibungen der Stadt Zürich gewonnen. Im ShopVille unter dem Hauptbahnhof, das APG|SGA seit der Ausschreibung von 2015 vermarktet, bleiben elf ePanels, zwei eBoards und zehn Leuchtplakate im Angebot. Die 193 neu dazugewonnenen Strassenflächen umfassen mehrheitlich die Formate F12 und F200 mit 137 Stellen. Dazu kommen 12 F24- und 42 F4-Plakate sowie zwei Megaposter beim Abgang vom Bahnhofplatz ins ShopVille.

Die Konzessionen gelten ab 1. Februar 2027 für fünf Jahre, wie die Aussenwerberin am Montag mitteilte. Die Zuschläge stärkten die Marktposition in Zürich «nachhaltig», lässt sich Patrik Denzler, Leiter Partner Market Ost, in der Mitteilung zitieren.

Die beiden Megaposter am Bahnhofplatz hatte APG|SGA bereits ab 2017 im Angebot. Ab Februar 2022 lagen sie bei Clear Channel Schweiz, heute Goldbach Neo. Die Konkurrentin hatte damals 216 Flächen von Liegenschaften Stadt Zürich übernommen (persoenlich.com berichtete). (pd/nil)