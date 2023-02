Easyfairs: Erfolgreiches Messe-Duo in Zürich

Das Messe-Duo Empack und Logistics & Automation begeisterte laut einer Mitteilung 3621 Besucherinnen und Besucher, die am 25. und 26. Januar zur Doppelmesse nach Zürich kamen.

An der Empack 2023, der grössten Verpackungsmesse der Schweiz, brachte Messeveranstalter Easyfairs Switzerland zusammen mit allen unterstützenden Partnern und Verbänden, zukunftsorientierte Unternehmen und motivierte Fachbesuchende der Schweizer Branche zusammen. Mit der Synergie der Logistics & Automation 2023 erreichte man den regen Wissens- und Informationsaustausch der Schweizer Transport-, Logistik- und Intralogistikbranche zusammen mit Verpackungs-, Abfüll- und Recyclingindustrie. Das Rahmenprogramm mit Expertenvorträgen der «Logistics & Packaging Talks» wurde gut besucht, wie es heisst.

Für Kristina Nadjarian, Marketing & Content Manager Switzerland der beiden Messen, war das Highlight der grosse Besucherandrang. «Ich habe mich sehr über die vielen Fachbesucherinnen und Fachbesucher gefreut, die unsere ausstellenden Firmen und Partner getroffen haben – an der Empack und der Logistics & Automation wurde viel Wissen ausgetauscht, beraten und über Trends und Innovationen informiert. Dahinter steckte rund ein Jahr Vorbereitungszeit und unser Ziel für zufriedene Ausstellende und Besuchende ist erfreulicherweise erreicht.»

Stefan Voegele, Head of Cluster bei Easyfairs, sagte auf der Pressekonferenz vor 17 anwesenden Fachjournalisten: «Wir freuen uns sehr, 92 ausstellende Firmen und Partner auf der Empack 2023 begrüssen zu dürfen. Und bei der Logistics & Automation haben wir mit 90 ausstellenden Firmen und Partnern gar einen neuen Rekord erreicht. Wir freuen uns alle sehr für unsere Ausstellenden, Partner sowie Verbände und sind alle sehr stolz auf das Ergebnis: so muss Messe sein.»

Die nächste Ausgabe der Empack zusammen mit Logistics & Automation findet am 24. und 25. Januar 2024 in der Bernexpo in Bern statt. (pd/cbe)