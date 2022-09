«Wir freuen uns nächstes Jahr im Frühling die erste Orell-Füssli-Filiale in Solothurn zu eröffnen – eine für uns wichtige Stadt», wird Simona Pfister, Geschäftsleitungsmitglied und Vertriebsleiterin der Orell Füssli Thalia AG, in einer Mitteilung zitiert. «Die Buchhandlung im Einkaufscenter Solothurn / Ladedorf ist unser 48. Standort schweizweit und soll ein Begegnungsort für alle Leseinteressierten aus der Region werden.»

Die rund 280 Quadratmeter grosse neue Orell-Füssli-Buchhandlung setze den Akzent auf «ein innovatives Ladenkonzept» mit Holzelementen und klarer Raumeinteilung, auf ein umfassendes Buchsortiment sowie verschiedene Angebote im Bereich eReading. Neben den Bestsellern liege der Fokus auch auf Schweizer Literatur.

«Unser Ziel ist an allen relevanten und gut frequentierten Lagen in der Deutschschweiz mit unseren Orell-Füssli-Filialen präsent zu sein. Die stationäre Expansion ist weiterhin ein zentraler Pfeiler unserer Strategie nebst der digitalen Präsenz im Onlineshop und in B2B-Bereichen», so Simona Pfister weiter. (pd/cbe)