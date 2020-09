Serie zum Coronavirus: «Es war wichtig, den Award durchzuführen»

von Matthias Ackeret

Frau Widmer, Sie haben als einer der wenigen Veranstalter der Kommunikationsbranche Ihre Veranstaltung – den SDV Award – durchgeführt (persoenlich.com berichtete). Was war Ihre Überlegung?

Für uns war es wichtig, die Veranstaltung trotz der aktuellen Situation durchzuführen, alle eingereichten Dialogmarketing-Kampagnen zu zeigen und die Sieger zu feiern. Aber ganz klar, in diesem Jahr stand die Sicherheit an erster Stelle. Plan B und C waren im Gepäck.

Wie haben Ihre Gäste auf die Sicherheitsbestimmung reagiert?

Die Akzeptanz der Vorgaben war bei unseren Gästen war sehr gross. Ich behaupte aber, dass nur die Gäste in der Maag-Halle waren, die keine Gesundheitsbedenken hatten. Diejenigen, aber die bei uns waren, haben den Austausch mit der Branche sehr genossen.

Gab es viele Abmeldungen wegen der aktuellen Situation?

Mit kurzfristigen Abmeldungen haben wir gerechnet, es waren allerdings nicht mehr als die üblichen «No Shows» in anderen Jahren. Der häufigste Abmeldungsgrund waren sicherlich gesundheitliche Bedenken oder ein Unbehagen aufgrund der aktuellen Situation.

Was war dieses Jahr anders als in anderen Jahren?

Der Organisationsaufwand war viel grösser als in anderen Jahren, es gab auch keine Umarmungen oder ein grosses Get-together. Das Networking beschränkte sich auf die Gäste in dem zugewiesenen Sektor.

Was bedeutet Corona für die ganze Digital-Marketing-Branche?

Ich denke, die digitale Präsenz wird sich erhöhen und die Budgets werden verstärkt für digitales Marketing eingesetzt werden. Auch wir hätten im Fall eines Event-Verbotes auf eine digitale Lösung gesetzt und die Award-Night mit unserer Event- und Technologie-Partner als Live-Stream übertragen.

Wie sind die Prognosen für die Zukunft?

Dies ist schwer einzuschätzen, ich wünschte mir sehr, dass in der Branche nicht allzu sehr gespart wird und wir, wenn auch reduziert, weiterhin mit kreativen und responsestarken Dialogmarketing-Kampagnen rechnen dürfen.

Wie selbst haben Sie dieses Jahr bislang erlebt?

Ich persönlich empfand diese letzten Monate als sehr lehrreich. Es ist spannend, wie anpassungsfähig man sein kann. Klar war auf Frust dabei. Gerade in meinem Job benötigte ich neben einem Plan B auch einen Plan C.

Wo haben Sie Ihre Sommerferien verbracht?

Statt einer Rundreise in Island haben wir eine Tour de Suisse gemacht, bei der der Aletschgletscher, das Matterhorn und sogar der Walensee dabei waren.

Was war für Sie das prägendste Erlebnis der letzten Monate?

Ehrlich gesagt: es ist die Award-Night. Wir haben lange darauf hingearbeitet, mit allen Höhen und Tiefen. Jetzt bin ich erleichtert, dass wir die Preisverleihung so wunderbar über die Bühne gebracht haben. Schön wars.



Was bedeutet die Corona-Pandemie für die verschiedenen Akteure der Schweizer Medien- und Kommunikationsbranche? Bis auf Weiteres wird persoenlich.com jeden Tag eine betroffene Person zu Wort kommen lassen. Die ganze Serie finden Sie hier.