Publiziert am 03.07.2024

Ricola hat die Ernennung von Fabienne Muri-Berchtold zur neuen Marketingleiterin der Ricola Schweiz AG bekanntgegeben. Sie hat ihre Position am 1. Juli angetreten, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit einem Master der Universität St. Gallen in Marketing, Services and Communication Management verfüge die 34-Jährige über eine fundierte Ausbildung im Bereich Marketing.

«Das Marketing einer der bekanntesten Traditionsmarken im Heimmarkt Schweiz zu leiten, ist eine grosse Ehre für mich», wird Fabienne Muri-Berchtold zitiert. «Ich freue mich, die Zusammenarbeit mit den Partnerinnen und Partnern von Ricola weiter zu stärken und neue Wachstumsfelder zu identifizieren, um das Unternehmen weiter wachsen zu lassen.»

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, unterstreiche die Ernennung von Fabienne Muri-Berchtold das Engagement von Ricola, junge Talente zu fördern und frische Perspektiven in Führungspositionen zu bringen, um Innovation und Tradition zu verbinden. Daniela Ruoss, General Manager von Ricola Schweiz: «Wir gewinnen mit Fabienne Muri-Berchtold eine ausgewiesene Teamplayerin und hochmotivierte Fachfrau. Ihre Erfahrung und ihr Enthusiasmus werden dazu beitragen, unsere Position als Marktführerin weiter zu stärken.»

Die Bonbonherstellerin Ricola exportiert in 45 Länder. Im Jahr 1930 gegründet, mit Firmensitz in Laufen bei Basel sowie Tochterfirmen in Europa, Asien und den USA, produziert Ricola mittlerweile rund 50 Sorten Kräuterbonbons und Teespezialitäten. (pd/cbe)