Ricola: Fanblock am Lauberhorn

Der Schweizer Abfahrtsspezialist Niels Hintermann wird auch in der laufenden Saison von Ricola unterstützt, teilt die Bonbonherstellerin am Dienstag mit. Seit der Saison 2022/2023 besteht eine Sponsoring-Partnerschaft. Diese dauert vier Jahre und hat eine beidseitige aktive Unterstützung zum Ziel.

Bei den Lauberhornrennen werden über 100 Ricola-Mitarbeitende Hintermann im Fanblock auf dem Girmschbiel lautstark und farbenfroh unterstützen - mit Mützen, Trikots und einer eigens kreierten riesigen Blockfahne.

«Die Unterstützung von Ricola bedeutet für mich mehr als nur eine Partnerschaft. Die Vorfreude auf die Lauberhornrennen mit eigenem Fanblock ist für mich eine zusätzliche Motivationsspritze», wird er in der Mitteilung zitiert.

Dazu verteilt Ricola am Girmschbiel und im Weltcup-Dörfli in Wengen verschiedene Produkte. Und auch sonst wird ihnen einiges geboten: Es stehen verschiedene Unterhaltungsangebote wie Spiele und Foto-Attraktionen bereit.

Passend zu den Rennen am Lauberhorn ist Niels Hintermann in diversen Videoclips auf den Ricola Social Media Kanälen zu sehen. Diese Videos bieten einen spannenden Blick hinter die Kulissen und zeigen die Leidenschaft und Hingabe, die hinter dem Skisport stecken.

Hintermann gewährt Einblicke in die Vorbereitung auf seine Rennen, verrät, welche unverzichtbaren Gegenstände sich in seinem Rucksack an Renntagen befinden und gibt nützliche Ski Tipps, die das Fahrerlebnis für jeden Hobbyfahrer verbessern können. (pd/spo)