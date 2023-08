Swiss: Flugzeug «Rütli» hebt ab

Die Erlebnisregion Wiege der Schweiz gehört zu den Gewinnern des Wettbewerbs zum 20-jährigen Jubiläum der Swiss und darf einen Airbus A220 auf den Namen «Rütli» taufen, wie es in einer Mitteilung heisst. Als Taufpatin des Flugzeugs amtet Heidi Z’graggen, die Ständerätin des Kantons Uri und Mitglied des Beirats der Wiege der Schweiz, die die Taufurkunde sowie das beschriftete Modellflugzeug entgegennahm.

Modellflugzeug erhält Ehrenplatz

Die Erlebnisregion Wiege der Schweiz reichte beim Wettbewerb ein kreatives Bewerbungsvideo ein. Ein Flugzeug mit dem Logo der Wiege der Schweiz auf der Heckflosse fliegt entlang dem Weg der Schweiz und zeigt unterwegs die schönsten Aussichtspunkte. Das Rütli als Herzstück der Wiege der Schweiz verkörpere gemäss Mitteilung die Schweiz mit seinen Mythen und Sagen wie sonst kein anderer Ort.

Beim Rütlihaus erhält das beschriftete Modellflugzeug während den Sommermonaten einen Ehrenplatz, wo es begutachtet werden kann, wie es weiter heisst. Zudem informiert eine Hinweistafel darüber, wie das Rütli zum Flugzeug kam.

«Wir wünschen dem neuen Airbus Rütli many happy landings und freuen uns auf Gäste aus Nah und Fern in der Wiege der Schweiz», so Mirjam Camenzind von der Projektgruppe Wiege der Schweiz.

Drei Regionen mit Hangartaufe

Die Swiss taufte anlässlich des 20-jährigen Firmenjubiläums 20 Flugzeuge vom Typ Airbus A220 auf die Namen von verschiedenen Schweizer Tourismusregionen. Aus über 50 Bewerbungen wurden die kreativsten und authentischsten 20 ausgewählt. Neben Rütli erhalten laut Mitteilung folgende Schweizer Tourismusorte ebenfalls einen Flugzeugnamen: Brunnen, Morschach, Andermatt, Willisau, Braunwald, Freiburg, Haslital, Lenzerheide, Mendrisio, Rapperswil-Jona, Rheinfelden, Saas-Fee, Sempach, Solothurn, Val Surses, Verzasca. Die Regionen Bad Zurzach, Nendaz und Viamala (persoenlich.com berichtete) sind dabei mit einer Hangartaufe geehrt worden. (pd/yk)