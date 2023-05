Swiss: Jubiläums-Airbus auf den Namen «Viamala» getauft

Swiss International Air Lines (Swiss) tauft im Rahmen ihres 20-jährigen Firmenjubiläums 20 Flugzeuge vom Typ Airbus A220-100/300 auf die Namen von verschiedenen Schweizer Tourismusregionen, wie es in einer Mitteilung heisst. Dazu hat die Fluggesellschaft in Kooperation mit Schweiz Tourismus im Dezember letzten Jahres einen Wettbewerb lanciert: Die drei kreativsten Bewerbungen konnten je eine Flugzeugtaufe im Swiss-Hangar gewinnen. Mit ihrem Bewerbungsvideo gehörte die Region Viamala zu einer der drei Siegerinnen.

«Ich freue mich sehr, dass wir die vielseitige Tourismusregion Viamala als Taufpatin für einen unserer Airbus A220-100 gewinnen konnten», wird Marco Willa, Head of Regional Sales Switzerland von Swiss, in der Mitteilung zitiert. «Mit ihrer geschichtsträchtigen Vergangenheit ist die wunderschöne Region Viamala eine perfekte Wahl und ideale Botschafterin für die Schönheiten der Schweiz.»



Prominenter Taufpate aus der Region

Der Airbus mit der Immatrikulation HB-JBF wurde am Montag im Swiss-Hangar am Flughafen Zürich durch den in der Graubündner Region Viamala verwurzelten Taufpaten und Skirennfahrer Gino Caviezel im Beisein von Patric Berg, Tourismusdirektor von Viamala Tourismus, und Marco Willa, Head of Regional Sales Switzerland von Swiss, sowie weiteren Gästen feierlich getauft.

Der erste Flug führte die «Viamala» von Zürich nach Dresden. Den Gästen an Bord wurde dabei von der Region Viamala ein Eintritt in die Viamala-Schlucht geschenkt. (pd/yk)