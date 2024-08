20 Minuten: Führungsteam der Inhouse-Vermarktung steht

Publiziert am 28.08.2024

Die Einheit von 20 Minuten, die ab Januar 2025 für die Vermarktung der 20-Minuten-Gruppe in der Schweiz verantwortlich zeichnet, nimmt immer mehr Formen an. Mehmet Inan und Giovanni Cauterucci führen die neue Vermarktungsorganisation, die ab jetzt schrittweise ihren Betrieb aufnimmt, in einer Co-Leitung und vertreten den Bereich gemeinsam in der Geschäftsleitung der 20-Minuten-Gruppe (persoenlich.com berichtete).

Mehmet Inan, der im Juni 2024 als Chief Commercial Officer zu 20 Minuten gestossen ist, wird die Teams Markenverkauf und Innendienst (Operations) leiten und übernimmt die Verantwortung für die bereits heute von 20 Minuten betriebene Abteilung für Content Marketing (Commercial Publishing). Giovanni Cauterucci, Chief Revenue Officer, übernimmt die Leitung der Disziplinen Ad Technology, Products & Data, Programmatic und Business Intelligence. Er steuert auch die Zusammenarbeit mit Goldbach Audience in der digitalen Netzwerkvermarktung, die fortgesetzt wird, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

Das sind die neuen Köpfe

Nun steht auch das Führungsteam der neuen Vermarktungsorganisation fest. Zudem werden auf Anfang 2025 mehrere Mitarbeitende, die heute bei Goldbach für die 20-Minuten-Vermarktung tätig sind, zu 20 Minuten wechseln. Details werden «zum gegebenen Zeitpunkt kommuniziert», wie es weiter heisst.

Bereits per 1. September 2024 tritt Deny Karagülle als Sales Director Key Account Management bei 20 Minuten ein. Karagülle stieg kurz nach seiner Ausbildung als Applikationsentwickler in den Salesbereich ein und hat Erfahrung sowohl auf Agenturseite wie auch auf der Seite verschiedener Publisher gesammelt. Während mehrerer Jahre war er als Senior Sponsoring Manager für den TV-Sender 3+ sowie als Senior Sales Manager für Admeira tätig. Zuletzt gründete Deny Karagülle zusammen mit einem Partner eine Agentur für Content-Produktion und Performance Marketing.

Tobias Hauck war die letzten drei Jahre als Head of Adtech & Programmatic auf Agenturseite tätig und stösst am 5. September zu 20 Minuten. Er wird die Position als Head of Client Consulting & Campaign Management bekleiden. Hauck verfügt laut Communiqué über 14 Jahre Vermarkter- und Agenturerfahrung und konnte sich im zunehmend komplexer werdenden digitalen Werbemarkt ein tiefgründiges Fachwissen in den Bereichen Adtech, Campaign Management, Projektmanagement, Publishermanagement, Business Development und Programmatic Sell- sowie Buyside erarbeiten.

Marie-France Gauthey übernimmt auf Anfang Dezember 2024 die Position als Sales Director für die Westschweiz. Sie verfügt über eine breite Erfahrung in der Westschweizer Medienbranche. So arbeitete sie bereits im Sales-Team verschiedener Titel von Edipresse/Tamedia, wo sie Werbung in Le Matin, Le Matin bleu, 24 heures und Tribune de Genève verkaufte. Später war sie auch für Axel Springer sowie die Tageszeitung Le Temps im Sales tätig. Zuletzt arbeitete sie bei Ringier Advertising und betreute dort die Kunden im Luxussegment. Gauthey verfügt über einen Bachelor in Kommunikation der EFAP in Brüssel und Weiterbildungen in Marketing der Universitäten Lausanne und Genf sowie des SAWI.

Giovanni Cauterucci wird in seinem Verantwortungsbereich durch die Führungskräfte Mike Scheurer, Tanja Rüedy und Krister Koplimets unterstützt.

Mike Scheurer startet am 1. September in seiner neuen Funktion als Head of Ad Technology bei 20 Minuten. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der digitalen Werbebranche war er unter anderem für die Konzerne Publicitas, Swisscom und Ringier tätig. Bei Admeira leitete er das Ad-Operations-Team und baute den TechOps-Bereich auf. Zuletzt war er als Digital Technical Manager und Ad Development Consultant bei Ringier Advertising aktiv.

Krister Koplimets stösst von der Swiss Marketplace Group (SMG), wo er als Senior Product and System Manager tätig war, per Anfang Oktober als Head of Ad Products & Data zu 20 Minuten. Davor sammelte Koplimets auch als Product Manager im Programmatic Advertising bei Scout24 sowie als Campaign Manager bei PIA Media in Hamburg Erfahrung. Er verfügt über einen Bachelor in Publizistik und Kommunikationswissenschaft der Universität Wien sowie einen Master of Advances Studies in Data Science der ZHAW in Winterthur.

Tanja Rüedy übernimmt auf den 1. November 2024 die Funktion als Strategic Revenue Manager. Tanja Rüedy hat an der Universität Zürich am Institut für Kommunikationswissenschaften und Medienforschung promoviert. In ihrer Doktorarbeit hat sie sich vertieft mit dem Wandel der Onlinewerbung und dessen Einfluss auf Medienorganisationen befasst. Sie stieg danach bei Ringier Advertising ein, wo sie zuerst als Digital Publisher Manager und später als Senior Technical Yield Specialist tätig war.

«Erfahrene Vermarktungsprofis»

«Wir freuen uns sehr, mit den erfahrenen Vermarktungsprofis, die wir für 20 Minuten gewinnen konnten, den Kontakt mit unseren Werbekunden zu vertiefen. So können wir auf direktem Weg gemeinsam innovative, kreative und wirksame Werbeumsetzungen realisieren», wird Bernhard Brechbühl, CEO der 20-Minuten-Gruppe, zitiert.

Für alle Werbekunden und Partner, die Umsetzungen im Umfeld der Marken 20 Minuten, 20 minutes und lematin.ch planen, ist die neue Vermarktungsorganisation von 20 Minuten ab sofort für alle Umsetzungen ab 1. Januar 2025 «der richtige Ansprechpartner», wie es weiter heisst. Die aktuell für 20 Minuten zuständigen Vermarktungseinheiten von Goldbach zeichnen noch für die Vermarktung des laufenden Jahres verantwortlich. Der Aufbau der Inhouse-Vermarktung bei 20 Minuten erfolgt laut Mitteilung mit dem Ziel, «den direkten Kundenkontakt zu stärken und Komplexität für Werbekunden zu reduzieren».

Wie am Dienstag bekannt wurde, will auch die ebenfalls zur TX Group gehörende Tamedia die Werbevermarktung ab Anfang 2025 intern organisieren. Die relevanten Teams von Goldbach Premium Publishing des Medienvermarkters Goldbach sollen als Tamedia Advertising in das Unternehmen integriert werden. Betroffen davon sind rund 120 Mitarbeitende (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)