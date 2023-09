Enigma: Führungsteam um drei Personen erweitert

Die Marketingagentur Enigma erweitert das Führungsteam, indem drei langjährige Mitarbeitende in die Geschäftsleitung aufgenommen werden: Frédéric Doms, Creative Director, Charlotte Paris, Head of Digital, und Franck Pineau, Head of Sales. Sie werden das derzeitige Führungsteam, bestehend aus Olivier Kennedy, CEO, Martin Künzi, CXO, Nadine Nassif, Head of Human Talent & Admin, und Antonia Sturzeis, Head of Client Success (CH-DE), ergänzen. Mit dieser Änderung fühlt sich die Agentur «für eine vielversprechende Zukunft und ihre Wachstumspläne gewappnet», wie es in einer Mitteilung heisst.

Dieser strategische Schritt ziele darauf ab, «das signifikante Wachstum des Unternehmens in den letzten Jahren zu unterstützen und den Grundstein für eine weitere Expansion zu legen, insbesondere im deutschsprachigen Schweizer Markt». Gleichzeitig verkündet Enigma den Abgang von zwei Teammitgliedern: Thomas Kendlinger, ehemaliger Head of Operations, und Emilie Laussausie, Head of Client Success. Sie hätten «während ihrer fast zehnjährigen Tätigkeit für die Agentur einen unschätzbaren Beitrag zum Erfolg von Enigma geleistet». (pd/cbe)