Partnerschaft: Für mehr Toleranz im Internet

Die Schweiz gehört europaweit zu den Ländern, die am stärksten von Cybermobbing betroffen sind – auch unter Jugendlichen ist das Problem weit verbreitet. Dagegen setzt Henkel Beauty Care Schweiz ein Zeichen, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit der Initiative «Respect Everybody’s Beauty» engagiert sich das Unternehmen für mehr Respekt und weniger Hass im Internet.

Ab sofort spendet Henkel Beauty Care Schweiz dauerhaft zwei Prozent seines Gewinns aus dem Verkauf sämtlicher Produkte aller Marken an Pro Juventute. Mit dem Erlös von Henkel Beauty Care wird Pro Juventute Präventions- und Beratungsprojekte im Bereich Cybermobbing finanzieren und weiter ausbauen. Das gemeinsame Engagement gegen Cybermobbing ist unbefristet.

«Mit unseren Beauty-Produkten können Menschen ihrer individuellen Schönheit Ausdruck verleihen. In den sozialen Medien aber wird allzu oft gemobbt, wer eigen oder anders ist. Wir sind überzeugt davon, dass es allen zusteht, sich schön und sicher zu fühlen. Mit unserer Initiative ‘Respect Everybody’s Beauty’ machen wir uns stark für mehr Respekt und weniger Hass im Internet», wird Christian Volk, General Manager und Head of Marketing bei Henkel Beauty Care Schweiz, in der Mitteilung zitiert.

Für das Problem sensibilisieren, Eltern beraten, Betroffene unterstützen – das Engagement gegen Cybermobbing ist aufwändig und kostenintensiv. «Der Beitrag von Henkel Beauty Care Schweiz ist wichtig und hilft uns bei unserem Engagement, die digitalen Medien für Kinder und Jugendliche sicherer zu machen», so Katja Schönenberger, Direktorin von Pro Juventute.

Das Engagement wird ausserdem kommunikativ auf diversen Kanälen begleitet: Auf der Webseite wird die Initiative im Detail erklärt und im Rahmen der Werbemassnahmen der verschiedenen Marken im TV, in Printpublikationen und auf digitalen Kanälen mit einem eigens dafür entwickelten Logo breit bekanntgemacht. (pd/lom)