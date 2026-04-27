Ringier Advertising: «Für uns ist die AdUnit ein logischer nächster Schritt»

Herr Passen, warum hat Ringier Medien Schweiz die AdUnit übernommen?

Wir sehen seit Längerem, dass der Bedarf nach einfachen, skalierbaren Werbelösungen stark wächst, gerade im regionalen Markt. Mit der AdUnit holen wir uns eine etablierte Technologie und viel operatives Know-how ins Haus, das genau auf dieses Bedürfnis einzahlt. Für uns ist das ein logischer nächster Schritt in unserer strategischen Weiterentwicklung, um unser digitales Angebot gezielt zu erweitern, zusätzliche Nachfrage für unsere Qualitätsumfelder zu erschliessen und unsere Marktposition weiter zu stärken.

Was genau ist die AdUnit, und wo liegt ihr praktischer Nutzen für Werbekundinnen und -kunden?

AdUnit ist eine Softwarelösung für die integrierte Planung, Ausspielung und Auswertung digitaler Kampagnen und fungiert als One-Stop-Shop für Werbetreibende und Agenturen, sowohl im Self-Booking als auch als Managed Service. Der Mehrwert liegt in der Bündelung: Über eine Oberfläche erhalten Kundinnen und Kunden Zugang zu unserem gesamten Inventar sowie zu weiteren relevanten Digitalkanälen wie YouTube, TikTok, Meta oder LinkedIn. Ergänzt wird das Angebot durch Digital Out of Home (DOOH), Audio und CTV. Das macht die Kampagnensteuerung deutlich effizienter und transparenter.

«Der wichtigste Hebel ist die operative Vereinfachung»

Wo vereinfacht die AdUnit den Kampagnenalltag für Werbekundinnen und -kunden am stärksten?

Der wichtigste Hebel ist die operative Vereinfachung. Die Benutzerführung ist bewusst intuitiv aufgebaut, sodass Kampagnen schneller aktiviert werden können. Gleichzeitig sorgen ein automatisiertes Reporting und eine kanalübergreifende Abrechnung nach dem Prinzip «eine Kampagne, eine Rechnung» dafür, dass der administrative Aufwand deutlich sinkt. In Kombination mit unserer Multi-Channel-Strategie gewinnen Kundinnen und Kunden vor allem eines: Effizienz bei gleichzeitig hoher Qualitätskontrolle.

Sie betonen den regionalen Markt. Was macht die AdUnit hier besonders relevant?

Wir sehen insbesondere bei Unternehmen mit einem grösseren Filialnetz, gewissen Agenturen und KMU einen hohen Bedarf an Lösungen, die eine präzise lokale Ansprache mit digitaler Reichweite verbinden. Genau hier setzt die AdUnit an: Sie ermöglicht es, Kampagnen zielgenau auszusteuern und gleichzeitig in markensicheren, hochwertigen Umfeldern präsent zu sein. Damit schlagen wir die Brücke zwischen regionaler Zielgruppenansprache und der Effizienz moderner Digitalwerbung.

Wie fügt sich die AdUnit in Ihr bestehendes Angebotsportfolio ein?

Sie ergänzt unser bestehendes Modell sehr gut. Wir bleiben weiterhin stark in der persönlichen Beratung und in individuellen Lösungen. Gleichzeitig schaffen wir mit der AdUnit eine zusätzliche, flexible Zugangsschiene. Besonders spannend wird es dort, wo wir die Plattform mit bestehenden Angeboten kombinieren können, etwa im Bereich Digital Out of Home. So entstehen zunehmend integrierte Kampagnen über mehrere Kanäle hinweg.

Welche Rolle spielt Livesystems im Zusammenspiel mit der AdUnit?

Livesystems ist ein wichtiger Bestandteil unserer integrierten Angebotsstrategie. Mit der AdUnit können wir digitale Kampagnen noch enger mit unseren DOOH-Lösungen verzahnen. Plant ein Kunde beispielsweise für eine regionale Kampagne, kann er über die AdUnit sämtliche Mediengattungen über einen vereinfachten Buchungsmechanismus planen und zentral prüfen. Livesystems ist dabei als unser Partner ebenso über das Tool verfügbar wie andere DOOH-Anbieter und ergänzt so die regionale Ausspielung der Kampagne, die zusätzlich über Social Media oder klassische Digitalinventare ausgespielt werden kann. Das eröffnet Werbekundinnen und -kunden die Möglichkeit, regionale Kampagnen kanalübergreifend zu planen und ihre Zielgruppen auch im öffentlichen Raum wirkungsvoll zu erreichen.

«Wir werden die Plattform konsequent weiterentwickeln»

Wo sehen Sie die nächsten Entwicklungsschritte für die AdUnit?

Wir werden die Plattform konsequent weiterentwickeln und noch stärker auf die Bedürfnisse von Werbekundinnen und -kunden ausrichten. Im Fokus stehen eine weiter vereinfachte Kampagnensteuerung, zusätzliche Integrationen über verschiedene Kanäle hinweg sowie der Ausbau datenbasierter Optimierungsmöglichkeiten. Gleichzeitig bleibt unser Anspruch, die Verbindung von regionaler Relevanz und digitaler Skalierung weiter zu stärken und einen möglichst durchgängigen, effizienten Zugang zu hochwertigen Werbeumfeldern zu bieten.

Zum Schluss: Woran messen Sie den Erfolg der AdUnit?

Wenn wir es schaffen, neue Werbekundinnen und -kunden für unsere Qualitätsumfelder zu gewinnen und Kampagnen gleichzeitig einfacher und effizienter umzusetzen, sind wir auf Kurs. Entscheidend ist für uns, Werbewirkung dort zu erzielen, wo sie für unsere Kundinnen und Kunden relevant ist – nämlich lokal, präzise und integriert.



Dieses Interview mit Thomas Passen ist zuerst in der persönlich-Printausgabe vom März erschienen.