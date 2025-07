Schweiz Tourismus: Fussball-EM stellte die Schweiz ins internationale Schaufenster

Publiziert am 29.07.2025

Rund 35 Prozent der Tickets gingen vor Turnierbeginn an ausländische Fans aus über 160 Ländern. Die acht Austragungsorte verzeichneten durchweg hohe Hotelauslastungen: St. Gallen erreichte an Spieltagen 95 bis 100 Prozent, Basel 85 bis 90 Prozent, Bern lag bei durchschnittlich 83 Prozent. Luzern meldete trotz traditionell gut gebuchtem Juli ein Plus von 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Diese Zahlen teilt Schweiz Tourismus mit im Rahmen einer Bilanz nach Abschluss der Uefa Women's Euro 2025 in der Schweiz.

Besonders bemerkenswert war die hohe Nachfrage nach Unterkünften aller Kategorien – von Hotels bis hin zu Ferienwohnungen und Airbnb-Angeboten. Bereits vor Turnierbeginn waren viele Unterkünfte ausgebucht. Die Unterbringung der Nationalteams in den jeweiligen Städten sorgte für zusätzliche Impulse und mediale Aufmerksamkeit.

Gäste besuchten Städte, die sie sonst nicht besucht hätten

Das Turnier generierte nicht nur höhere Übernachtungszahlen, sondern belebte auch die Gastronomie und weitere touristische Leistungsträger. Viele Gäste besuchten Städte, die sie sonst nicht besucht hätten, was zu zusätzlicher Wertschöpfung führte. Besonders auffällig war der Anstieg bei bestimmten Gästesegmenten – beispielsweise verzehnfachten sich die Hotelübernachtungen isländischer Gäste in Bern gegenüber dem Vorjahr.

Schweiz Tourismus führte parallel eine internationale Marketingkampagne durch. Ein Werbespot mit dem Titel «Waiting for the Game» erreichte knapp 20 Millionen Aufrufe auf YouTube. Eine Willkommensbotschaft von Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter verbreitete sich über internationale Medien und erzielte 14,6 Millionen Medienkontakte in der Schweiz.

Die internationale Kampagne umfasste auch Branding auf über 230 Fahrzeugen des öffentlichen Verkehrs in europäischen Städten und erreichte 56 Millionen Marketingkontakte.

Rund 50 Content Creator und Influencer aus Europa besuchten die Schweiz und produzierten Inhalte für ihre Follower.

Die Host-City-Portraits mit acht Nationalspielern generierten 1,1 Millionen Aufrufe auf Social Media. Ein Sponsoring bei SRF Meteo brachte 31 Millionen Kontakte und die Präsenz auf der Website switzerland.com/weuro2025 sorgte für 670'000 Seitenaufrufe.

Schweiz Tourismus setzt die Aktivitäten fort: Bis Mitte August läuft die Kampagne «Meet where everyone wins», die sich an europäische Event-Organisatoren richtet. (pd/nil)