Für die grösste Baumaschinenmesse «Bauma 2022» in Europa reisten die Berner Filmproduktion Boff gemeinsam mit Peter Meier (Protagonist und Mitarbeiter bei Avesco) in die Vergangenheit. «Mit Stil, Charme und DeLorean», wie es in einer Mitteilung heisst.

Damit Avesco an der Messe ihre Rückblick-Keynotes (1931, 1961, 1991) mit dem nötigen «Punch» starten konnten, wurden knackige Promoclips produziert. «Mit viel Liebe zum Detail tauchten wir in die Welt von ‹Back to the Future› ein und brachten die wohl bekannteste Zeitmaschine zurück vor die Kamera», heisst es weiter.



In einem DeLorean fahren sei ein Kindheitstraum. «So viele Erinnerungen aus unserer Jugend, so viel Freude, wir waren gehypt», schreibt Boff. Mit Avesco habe die Kreativität und Motivation voll entfaltet werden können. Entstanden sei eine Ode an die Kultfilme aus den Achtzigern – inklusive aufwendig komponiertem «Sound-a-like» aus dem Hause Audioflair.

Einblick ins Storyboard. (Bild: zVg)





Verantwortlich bei Avesco: Philipp Pongracz (Leiter Marketing Services), Peter Meyer (Leiter Verkauf & Key-Account); verantwortlich bei Boff: Alejandro Ortega (Konzept und Drehbuch), Yves Farine (Kamera und Regie), Yves Farine (Editing), Alejandro Ortega (VFX); verantwortlich bei Pixelfarm: Tom Hänni (Storyboard); verantwortlich bei Audioflair: Mirio Bähler, Thierry Lüthi (Sounddesign, Sound-a-like und Audioproduktion). (pd/cbe)