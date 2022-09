Gleich auf mehrere Jubiläen galt es anzustossen: Vor 25 Jahren wurde die Mediaagentur TWmedia als «The whole Media AG» in Basel gegründet. Vor 10 Jahren hat der heutige Inhaber, Stephan Küng, die Mehrheit an der Agentur übernommen. Und vor 75 Jahren erblickte der legendäre Club Atlantis in Basel das Licht der Welt. Ein würdiger Ort für das stimmungsvolle Fest.

Rund 150 Gäste folgten der Einladung zur Party. Bei schönstem Wetter herrschte eine ungezwungene, fröhliche Stimmung in und vor dem Atlantis. Für Speis und Trank war gesorgt und die Partyband «Take this» sorgte für die, zu später Stunde zuweilen ausgelassenen, Stimmung.

In seiner Ansprache betonte Inhaber Stephan Küng, dass es ihm eine Ehre sei und es ihn mit Stolz erfülle, hier stehen zu dürfen. Dies wäre nicht möglich, ohne den Mut von Mitinhaberin Maja Fricker, vor 25 Jahren den Schritt zu Agenturgründung zu wagen und der Weitsicht von Urs Schneider, vor 15 Jahren die Agentur in seine Gruppe zu nehmen. Diese zwei ermöglichten es Küng, vor 10 Jahren die Mehrheit an der Agentur zu übernehmen.

Primär galt es aber, Danke zu sagen: An die treuen Kunden. An die ebenso treuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und an die Geschäftspartner der Medien. Diese würden zwar immer im Sinne der Kunden gefordert, aber partnerschaftlich für die Sache.

Des Weiteren betonte Küng den Erfolg, als lokale Agentur gegen die grossen, internationalen «Agenturfabriken» bestehen zu können. Vor allem auch im sich schnell und stetig entwickelnden digitalen Bereich. Nicht zuletzt sei dies auch dem Austausch innerhalb der Mediaschneider Agenturgruppe zu verdanken.

Die Gäste genossen das Beisammensein, sich mit bekannten Gesichtern auszutauschen und das Tanzbein zu schwingen. (pd/wid)