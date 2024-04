Für einmal ist der Sekundenzeiger grün anstatt rot. Unter dem Motto «ein Tick grüner» lanciert die SBB aktuell eine PR-Aktion. Diese soll auf das hauseigene Nachhaltigkeitsengagement hinweisen, wie es in einer Mitteilung heisst. Der grüne Zeiger ist vom 18. bis am 25. April an je einer Uhr in den Bahnhöfen Zürich, Lausanne und Bellinzona, auf Billettautomaten sowie den digitalen Uhren auf allen Informationskanälen zu sehen.

Die Aktion wird flankiert mit einem Social-Media-Aufruf. Wer die spezielle Uhr an den besagten Stellen findet und eine Instagram-Story dazu macht, nimmt an einer Verlosung teil.





Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von SBB CFF FFS (@sbbcffffs)

«Die Uhren online und an den Billettautomaten bleiben bis zum 30. Juni grün», sagt ein Sprecher der SBB gegenüber dem Blick. Auch die Uhr vor dem SBB-Hauptsitz in Wankdorf in Bern hat für die nächsten zwei Wochen einen grünen Sekundenzeiger, wie der Blick schreibt.

Die SBB will bis 2030 die Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 2018 halbieren. Mehr als 200 Nachhaltigkeitsprojekte sollen sicherstellen, dass die Bahn das klimafreundlichste Verkehrsmittel bleibe, heisst es in der Mitteilung. (wid)