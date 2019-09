Adcom Switzerland: Hans Ulrich Siber sitzt im Verwaltungsrat

Hans Ulrich Siber, neun Jahre Direktor und später Mitglied der Generaldirektion beim Migros-Genossenschafts-Bund (MGB), verstärkt per 1. September 2019 den Verwaltungsrat von Adcom Switzerland. In leitender Funktion habe der gebürtige Zürcher Unterländer diverse Organisationen aus dem Detail- und Grosshandel sowie der Produktion erfolgreich geprägt, heisst es in einer Mitteilung. Heute amtiert er als Verwaltungsrat sowie Advisor in verschiedenen Unternehmen im In- und Ausland, etwa als Verwaltungsratspräsident der Geyst AG (persoenlich.com berichtete).

Der Ausbau des Verwaltungsrats erfolge im Einklang mit der Übergabe der operativen Führung an Daniel Dysli, der die Position des CEO von Michael Fischer per 1. August 2019 übernommen hat, schreibt Adcom weiter. Seit elf Jahren ist Daniel Dysli in verschiedenen Führungspositionen erfolgreich für Adcom tätig, die letzten fünf Jahre als COO. Michael Fischer, Gründer und bisheriger CEO, konzentriert sich nun als Verwaltungsratspräsident auf die Entwicklung neuer Leistungsangebote sowie die Pflege von Partnerschaften.

Adcom umfasst die fünf Leistungsfelder Concepts, People, Products, Textiles und Logistics. Das Unternehmen entwickelt an den Agenturstandorten Baar, Biberist und Zürich konkrete Lösungen für die Aktivierung von Kunden, Fans sowie Mitarbeitenden. (pd/eh)