Mazodor: Haris Seferovic wird Markenbotschafter

Publiziert am 28.06.2024

Die Schweizer Parfümmarke Mazodor konnte den Nati-Stürmer Haris Seferovic als Markenbotschafter gewinnen. Seferovic, der bei Al Wasl SC Dubai erst kürzlich seinen persönlichen dritten Meistertitel feiern konnte, wird das Gesicht des Luxusparfüms in Dubai und in der Schweiz sein, wie es in einer Mitteilung heisst.

Mazador richtet sich laut eigenen Angaben an eine diverse, weltoffene, lebensfrohe und urbane Zielgruppe. «Ich wollte die Lebenslust der Zürcher Party-Nächte in einem Parfum einfangen, das Weltoffenheit und Leidenschaft ausstrahlt», wird Ahmet Alabalik von Mazodor Zurigo zitiert. «Es ist der Duft für alle, die den Mut haben, sich selbst treu zu bleiben. Haris Seferovic ist genau deshalb der perfekte Markenbotschafter für Mazodor.» (pd/cbe)