DOOH | Trump: «Ich finde die Initiativen absurd»

Publiziert am 04.03.2025

US-Präsident Donald Trump gibt sich als Kämpfer für Meinungsäusserungsfreiheit. Er hat in den letzten Wochen die Arbeit der Journalisten im Weissen Haus eingeschränkt. «Das hat nichts mit Medienfreiheit zu tun», stellt Redaktorin Sandra Porchet in der neuen Folge des persoenlich.com-Podcasts fest.

Die Werbeausgaben im Bereich digitaler Aussenwerbung haben sich in den letzten Jahren fast verdreifacht. Und es gibt fast doppelt so viel Bildschirme. Im Trend ist auch die Opposition gegen die Aussenwerbung. In verschiedenen Städten werden Verbote diskutiert oder Verbote sind schon in Kraft. Verleger Matthias Ackeret erinnert daran, dass Aussenwerbung auch kulturell einen hohen Stellenwert hat.

