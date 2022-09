Pabio: «Ich versuche meinen Alltag nachzuleben»

von Redaktion persoenlich.com

Herr Badini, Sie haben die vergangene Nacht am Zürcher Hauptbahnhof verbracht. Wie haben Sie geschlafen?

Kurz, aber gut. Ich konnte ganze fünf Stunden schlafen. Ich ging von weit weniger aus. Mit Ohrstöpsel und Schlafmaske lässt es sich auch einigermassen gut am HB aushalten.

Mit der Aktion machen Sie auf Ihre Einrichtungsplattform Pabio aufmerksam. Welche konkreten Ziele soll diese Marketingmassnahme erfüllen?

Wir wollen zum einen Pabio in der Schweiz bekannter machen. Und zum anderen eine Diskussion rund um das Thema «modernes und nachhaltiges Wohnen» anstossen. Konkret erhoffen wir uns natürlich, dass zukünftig mehr Konsumenten in der Schweiz beim nächsten Möbelkauf an Pabio denken.

Welchen Umsatz haben Sie im letzten Jahr in der Schweiz gemacht?

Umsatzzahlen veröffentlichen wir aktuell nicht. Wir konnten aber bereits im letzten Jahr über hundert Wohnungen einrichten.

Noch bis am Donnerstag werden Sie im Showroom arbeiten, essen und schlafen. Wie reagieren die Passantinnen und Pendler auf Sie?

Bis jetzt erhielten wir durchgängig positives Feedback. Die Passantinnen und Passanten finden die Aktion spannend und unterhaltsam. Es kommt immer wieder zu interessanten Gesprächen. Wie erwartet gibt es in der Nacht auch ab und zu merkwürdige Gestalten, die wir dann höflich wegbitten mussten.



Sie erwähnen es, der Showroom ist offen und von allen Seiten her zugänglich. Wie vermeiden Sie, dass sich nachts niemand zu Ihnen ins Bett legt, oder etwas gestohlen wird?

Wir haben einen Security-Mann, der sicherstellt, dass nichts gestohlen wird und niemand zu mir ins Bett steigt. Letzte Nacht musste er schon einige wegweisen.

Wie gelangen Interessierte über den Showroom zu Informationen über Pabio?

Interessierte bekommen bei uns am Showroom eine umfangreiche Beratung und können dann weitere Informationen auf pabio.com einholen.

Mit welchen weiteren Massnahmen wird der Showroom am Zürcher HB flankiert?

Während der gesamten Dauer bespielen wir Bildschirme rund um den Bahnhof mit kurzen Werbeclips.

Wie gross ist das Budget für diese Marketingaktion?

Die gesamte Aktion kostet uns mehrere tausend Franken.

Wie viel zahlen Sie dem Hauptbahnhof für diese Präsenz während fünf Tagen?

Die APG/SAG, welche für die Vermarktung der HB-Fläche zuständig ist, verlangt pro Tag 12'000 CHF. Da wir mehrere Tage gebucht haben, ist uns die APG mit einem grosszügigen Rabatt entgegengekommen.

Der Showroom mitten am Hauptbahnhof sorgt für Aufmerksamkeit. Wie gross ist das Medieninteresse?

Das Medieninteresse war bisher sehr gross. Bereits im Vorgang wurde über die Aktion unter anderem in der Handelszeitung, im 20 Minuten und in lokalen Zeitungen berichtet.

Abends laden Sie ausgewählte Gäste ein. Wer kommt zu Besuch in den nächsten Tagen?

Zum Dinner sind Investoren, Partner und Kunden von Pabio eingeladen. Wir versuchen alle Stakeholdergruppen abzudecken, um unterschiedlichen Perspektiven zum Thema «modernes und nachhaltiges Wohnen» zu gewinnen.

Was haben Sie sich für die kommenden Tage im Showroom vorgenommen?

Ich versuche meinen normalen Alltag so gut es geht nachzuleben. Nach der ersten Nacht habe ich am Morgen meditiert und 30 Minuten Sport gemacht. Vor dem Schlafengehen versuche ich jeweils noch ein wenig zu lesen.

Seit Kurzem haben Sie nach Deutschland expandiert. Wie ist dieses Vorhaben angelaufen?

Deutschland ist gut angelaufen. Pabio ist unterdessen in Berlin und neu auch in München und Frankfurt erhältlich.

Wie wollen Sie dort wachsen? Werden Sie nächstens am Hauptbahnhof Berlin nächtigen?

Ich liebe Berlin, aber dort am Hauptbahnhof zu übernachten, halte ich nicht für eine gute Idee.