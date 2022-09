Christian Belz Award: Iris Schmutz erhält den Preis

Das Institut für Marketing und Customer Insight der Universität St. Gallen und die Starrag haben anlässlich des St. Galler Marketingtags am 9. September 2022 den dritten «Christian Belz Award für realitätsorientiertes Marketing Management» an Iris Schmutz verliehen. Der Preis zeichnet die beste Dissertation aller Marketingprofessoren und -professorinnen der Universität St. Gallen der letzten zwei Jahre für relevante, problemorientierte, substanzielle und innovative Ergebnisse aus. Der Preis ist von Starrag mit 10‘000 Franken dotiert. Starrag setzt damit ein Zeichen: Neben ihrer technologischen Innovation im Bau von Werkzeugmaschinen sind neue Formen der Zusammenarbeit mit Kunden ebenso entscheidend, um gemeinsam Lösungen und Produktivitätsfortschritte zu verwirklichen, wie es in einer Mitteilung heisst.

In ihrer Forschung diagnostiziert Iris Schmutz die Realität der Preissetzung in Industrieunternehmen und zeigt, dass die bestehenden, normativen Modelle des Preismanagements viel zu kurz greifen. Preissetzung ist mit einem hohen Zeit- und Handlungsdruck sowie internen und externen Unsicherheiten verbunden und in Unternehmen sind dabei viele Verantwortliche und Bereiche gefordert. Ergebnisse sind eine Typologie des Umgangs mit Preisinformationen und innovative Lösungen für professionelle und erfolgreiche Preisprozesse in Unternehmen. Methodisch beeindruckt die quantitative Untersuchung, aber auch ein begleitendes Preispanel mit Preisexpertinnen und -experten namhafter Industrieunternehmen war besonders ergiebig. Die Arbeit liefert wertvolle Erkenntnisse für Unternehmen, die sich fragen, ob sich Investitionen in ihre Preisgestaltung lohnen und wenn ja, wo und wann sie investieren sollten. Diese Erkenntnisse sind für Preisverantwortliche selbst, ihre Vorgesetzten, so-wie für die strategische Unternehmensführung wichtig.

Der St. Galler Marketingtag des Instituts mit rund 90 Teilnehmenden befasste sich mit aktuellen und zukunftsweisenden Themen. Beispiele sind die Integration nachhaltiger Strategien bei klassischen Anbietern, Brand Reputation, Data Strategy und Privacy, Szenarien für Metaverse sowie Trends im Kundenverhalten. (pd/mj)