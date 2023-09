Die aktuelle Kampagne von Hornbach zeigt auf, was ein einziger Quadratmeter alles sein kann: In einem kleinen Zimmer beginnt ein Mann Tuba zu spielen, sein Nachbar erwacht und bewegt sich durch verschiedene, einen Quadratmeter grosse Räume und durchläuft dabei unterschiedliche Alltagsituationen. Die Räume werden immer mehr, verschiedene Menschen erscheinen, ein Quadratmeter scheint unendliche Möglichkeiten zu bieten. Bis der Protagonist final vor einem riesigen Orchester landet, die Klänge der Tuba haben ihn bis dahin begleitet.

Mediaplan Suisse wurde in der Schweiz für die Mediaplanung dieser internationalen Kampagne beauftragt, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Herausforderung, jeden Quadratmeter als den besten der Welt zu zeigen, wurde demnach bei der Medienstrategie bereits bedacht. In der Planung wurde die Idee eingearbeitet und ist nun durch diverse Medien sichtbar.

Der Start der Kampagne erfolgte im August auf Bewegtbild. Ganz besonders daran: das Bildformat der TV-Spots ist quadratisch und somit sehr auffällig. Der Spot sollte ursprünglich nur in regulären Werbeblöcken gezeigt werden, aber Mediaplus Suisse konnte laut Mitteilung die Goldbach Gruppe überzeugen, auf auserwählten Privatsendern ein Sonderwerbeformat exklusiv für Hornbach umzusetzen. Zum ersten Mal in der Schweiz werden nun während der ganzen Kampagnenlaufzeit die Spots in den Sonderwerbeformaten Pre-, Post- und Single-Splits quadratisch ausgestrahlt.

Weitere Begleitmedien sind DOOH und OOH mit überraschenden und prominent platzierten grossflächigen Formaten, klassisches und digitales Radio, Social Media, Display sowie Onlinevideo. Auch für diese Medien wurden wo auch immer möglich passende quadratische Formate gewählt, zum Beispiel das Plakatformat F24 oder das Cinemagraph Square Display Format. Die schweizweite Kampagne ist von August bis Mitte November zu sehen.

Verantwortlich bei Hornbach: Reto Kaspar (Marketingleiter), Nicole Delacrétaz (Teamleiterin Marketingkommunikation), Delia Röösli (Marketingkommunikation & Social Media); verantwortlich Mediaplus Suisse: Pascal Fröhli (Co-CEO), Thomas Scheller (Beratung & Mediaplanung), Beat Graf (CoE Out-of-Home), Karin Steiner (Head of TV), Philipp Spühler (Digital Campaign Management), Kay Tschannen (Digital Campaign Management), Astrid Bruhns (Senior Social Media Managerin); verantwortliche Kreativagentur: HeimatTBWA, Berlin. (pd/cbe)