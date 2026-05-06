Eventfrog: Keine Werbung mehr auf Tickets

Publiziert am 06.05.2026

Vor zehn Jahren hatte die Eventplattform Eventfrog mit dem gebührenfreien Ticketverkauf, finanziert durch Werbung auf den Tickets selbst, ein neues Geschäftsmodell eingeführt. Dieses Modell habe dem Unternehmen rasches Wachstum ermöglicht, wurde aber laut Eigendarstellung von Veranstalterinnen und Ticketkäufern teilweise als störend empfunden.

Nun stellt Eventfrog die Werbefinanzierung über Tickets ein, wie die Firma am Mittwoch mitteilt. Der Ticketverkauf bleibt aber gebührenfrei. «Der Verzicht auf Ticketwerbung wird durch die starke Entwicklung unseres Werbegeschäfts für Veranstaltende ermöglicht», erklärt die Firma auf Anfrage. «Eventfrog vermittelt heute hunderte Werbeleistungen direkt buchbar über die Plattform – von Eventagenden in Online- und Printmedien über Radio und ÖV bis zu mehr als 13'000 Screens in der ganzen Schweiz.» Partner sind unter anderen Tamedia, CH Media und Livesystems. (pd/spo)