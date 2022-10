Tat&Wort: Kunden strampeln für Strom

Die Energiesituation in der Schweiz ist angespannt und die Strompreise steigen. Alle sind aufgefordert, den Energieverbrauch zu senken und Energieverschwendung zu vermeiden. Der Chuchilade in Solothurn – seit 40 Jahren der Hotspot für Food-Verrückte, Hobbyköche und Profis – schaltet deshalb während des Winters die Schaufensterbeleuchtung aus, wie es in einer Mitteilung heisst. Doch das Schaufenster – seit Jahrzehnten ein Eye-Catcher in der Solothurner Altstadt – solle nicht dunkel bleiben. Dafür sorgen die Kundinnen und Kunden dank einer einzigartigen Installation.

Daniel Wagmann, Inhaber des Chuchilade und autodidaktischer Tüftler, hat kurzerhand ein Fitness-Velo zum Strom-Generator umgebaut und lässt damit die Kundinnen und Kunden den Strom für die Schaufensterbeleuchtung selbst «erstrampeln». Das hat laut Mitteilung vier Vorteile: Es werde Strom gespart; die Lichtverschmutzung werde minimiert; die Passanten bleiben fit und erfahren am eigenen Körper, was nötig ist, um ein Schaufenster zum Leuchten zu bringen. Die Installation ist vor dem Chuchilade an der Hauptgasse 62 in Solothurn Tag und Nacht für Interessierte in Betrieb.



Die Chuchilade Wagmann setzt laut eigenen Angaben in allen ihren Bereichen auf Nachhaltigkeit und hat diese entsprechend optimiert: Die Server für den hauseigenen Online-Shop www.hautecuisine.ch werden zu 100 Prozent mit Strom aus Schweizer Wasserkraftwerken versorgt, und auch der gesamte Stromverbrauch des Chuchilade wird durch erneuerbare Energie abgedeckt. Weiter wird das Geschäft während der Wintermonate weniger stark beheizt, denn die Kundinnen und Kunden betreten die Räumlichkeiten ohnehin in ihrer Winterbekleidung, heisst es schliesslich. (pd/mj)