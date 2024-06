Greater Zurich Area: Lukas Huber wird neuer Geschäftsführer

Publiziert am 25.06.2024

Der Verwaltungsrat der Greater Zurich Area AG (GZA) und der Stiftungsrat der Stiftung Greater Zurich Area haben Lukas Huber zum neuen Geschäftsführer der Standortmarketingorganisation GZA ernannt. Sonja Wollkopf Walt will noch einmal eine neue berufliche Herausforderung anzupacken, heisst es in einer Mitteilung. Eine symbolische «Stabsübergabe» wird am 20. August im Rahmen des 25-jährigen Jubiläums der GZA stattfinden. Die offizielle Übergabe der Funktion ist noch offen, erfolgt aber bis spätestens Ende Jahr.

Lukas Huber, Betriebsökonom mit einem Executive MBA in International Management, begann seine berufliche Laufbahn als Consultant bei der St. Gallen Consulting Group. Im Jahr 2002 trat er der GZA bei, zunächst als Analyst, später als Verantwortlicher für Life Sciences und schliesslich als COO und Marktverantwortlicher Asien, mit Fokus auf China.

Huber war an der Entwicklung der strategischen Marktbearbeitung der GZA in den ausländischen Märkten beteiligt und betreute Ansiedlungsprojekte. Der 50-jährige gebürtige Solothurner ist ein Verfechter eines starken Innovations- und Forschungsstandortes. Er ist überzeugt, dass nachhaltige Entwicklung und ein starker Fokus auf Technologie und Innovation Hand in Hand gehen müssen, um den langfristigen Erfolg des Wirtschaftsraums Zürich zu gewährleisten.

Auch im Verwaltungsrat der GZA AG soll es zu einer Veränderung kommen. Christoph Schärrer, Delegierter für Wirtschaftsförderung Kanton Schaffhausen, tritt turnusgemäss zurück. Als seinen Nachfolger schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung der GZA Reto Bleisch, den Leiter des Amtes für Wirtschaft und Tourismus des Kantons Graubünden, vor.

Diese Rochade ist Teil der Corporate Governance der GZA, welche eine Vielfalt von Perspektiven im Verwaltungsrat abbilden möchte. Vor allem sollen damit die Sichtweisen und Interessen verschiedener Mitgliedkantone ausgewogen vertreten sein. (pd/spo)