Excom Media: Mandat von Melectronics gesichert

Nach mehreren Apotheken-Gruppierungen stösst jetzt ein Schweizer Schwergewicht zum DOOH-Portfolio des POS-Werbevermarkters im Gesundheitssektor. Ab Juni 2022 können rund 3'000 Bildschirme in rund 100 Melectronics Filialen als Werbefläche über Excom Media gebucht werden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Bislang waren die TV-Wände von Melectronics ausschliesslich für Migros-Inhalte reserviert, doch nun stellt das Unternehmen einen Teil des Loops dem freien Werbemarkt zur Verfügung. «Die TV-Wände sind wirkungsstarke Werbeträger, die sich sowohl für nationale Kampagnen als auch regionale Werbemassnahmen eignen. Wir freuen uns, diesen Öffnungsschritt mit Excom Media als Vermarkter zu gehen und sind sehr gespannt, welche Firmen oder Produkte wir zukünftig in unseren Shops begrüssen dürfen», so Josef Meyer, Leiter POP Management & Instore Media, Migros Fachmarkt, laut Mitteilung.

Die Screens sprechen eine kaufkräftige Zielgruppe an: rund 300'000 Kunden pro Woche, das sind etwa 1.2 Millionen Kunden monatlich, bewegen sich in den beliebten Fachmärkten. Dank der simultanen Ausspielung der Werbeinhalte auf durchschnittlich 30 Screens pro Filiale, sind die Screens im sonst statischen Umfeld nicht zu übersehen und entfalten eine immense Werbewirkung.

Bekannt geworden ist Excom Media als Betreiber & Vermarkter von POS-Screens im Healthcare-Bereich, doch nun erweitert das Unternehmen sein digitales Angebot und nimmt neue Branchen ins Vermarktungsportfolio auf. «Wir haben in den letzten zehn Jahren bewiesen, dass wir POS-Bildschirme erfolgreich vermarkten können. Nun ist es an der Zeit, unser Wissen und Können als Werbevermarkter am und um den POS auch in andere Bereiche zu tragen. Mit dem Anschluss von Melectronics haben wir die nächste Etappe in unserer Wachstumsstrategie erreicht und darüber freuen wir uns sehr», so Marc Goetti, CEO von Excom Media. (pd/mj)