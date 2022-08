Blick-Gruppe: Marcel Koller leitet Brand Partnerschaften

Neue Zuständigkeiten in der Blick-Gruppe: Der bisherige Leiter Content Promotion, Marcel Koller, wird per 1. November zum Leiter Brand Partnerschaften ernannt. Unter seiner Leitung werden das Content-Promotion-Team und das Team Medienpartnerschaften, das bis Ende Oktober noch von Ina Bauspiess (44), Head of Strategic Partnerships & Marketing, geleitet wird, zu einem Bereich zusammengeführt.

Die neue Unit konzentriert sich dabei laut einer Mitteilung auf die wichtigen strategischen und kommerziellen Partnerschaften aller Blick-Marken sowie deren optimale Integration, die den Partnern crossmediale und reichweitenstarke Kampagnen ermöglichen. Userinnen und Lesern soll sie zusätzlich besondere Mehrwerte bieten wie exklusive Gewinnspiele, Ticketverlosungen oder Spezialangebote. Koller berichtet in seiner neuen Funktion weiter an Blick-Chief Commercial Officer Max Buder (30).

Blick-CCO Max Buder: «Marcel ist unsere Idealbesetzung für den wichtigen Bereich der Brand Partnerschaften und dessen Weiterentwicklung. Durch die Zusammenführung der beiden Teams Content Promotion und Medienpartnerschaften können wir die bisherigen Synergien der beiden Bereiche optimal nutzen und ausbauen. Zudem möchte ich mich bei Ina Bauspiess für das grosse Engagement der letzten acht Jahre bedanken, mit dem sie den innovativen Bereich der Medienpartnerschaften innerhalb der Blick-Gruppe aufgebaut hat.»

Im Zuge der Neuaufstellung wird das Marketingteam als eigenständiger Bereich geführt und genau wie die Brand Partnerschaften künftig bei Blick-CCO Max Buder angegliedert sein. Dessen Bereich umfasst zudem die Werbemarkt-Entwicklung, in enger Zusammenarbeit mit Ringier Advertising, und den Bereich Verticals. Der Vertical Hub unter der Leitung von Bettina Widmer (30) agiert als Schnittstelle zwischen der Redaktion, dem Kunden und den Userinnen und Lesern, erschliesst neue Zielgruppen und Themenbereiche und schafft innovative Werbeumfelder wie die Erfolgskampagnen «26 Summits» und die «Winter Awards». (pd/cbe)