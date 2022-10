Jungfraubahn: Marketingchef Matthias Bütler geht Ende April 2023

Bei den Jungfraubahnen kommt es in der Geschäftsleitung zu einem Abgang. Ende April 2023 wird Marketingleiter Matthias Bütler das Unternehmen «auf eigenen Wunsch» verlassen, wie es am Montagabend in einer Mitteilung heisst.



Bütler arbeitet seit Oktober 2014 für die Jungfraubahn Holding und ist seit Januar 2021 Teil der Geschäftsleitung. Er werde eine neue Herausforderung ausserhalb des Unternehmens wahrnehmen, heisst es weiter. Die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger werde umgehend eingeleitet. (awp/sda/tim)