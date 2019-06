Netzmedien: Markus Stotz wird Head of Sales

Markus Stotz (47) ist seit 2010 mit einem kurzen Unterbruch für die Netzmedien tätig. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der ICT-Fachmedienbranche verfüge er über ein Beziehungsnetz und über Marktkenntnis. «Wir selber schreiben in unseren Medien nicht nur über die Digitalisierung, wir leben sie auch. Performance-Kampagnen auf Klick- oder Lead-Basis in Kombination mit programmatischem, zielgruppenoptimiertem Einkauf gehören mittlerweile zur täglichen Arbeit», wird er in einer Medienmitteilung zitiert.

Stotz übernimmt die Stelle von Davide Mariniello. Dieser habe seit Januar 2015 als Sales Director für die Netzmedien gearbeitet. Er begleite den Übergang und schliesst seine laufenden Projekte ab, bevor er dann die Geschäftsleitung einer Online-Plattform ausserhalb der ICT-Branche übernehme.







Anfang August stosse zudem Alan Boccamazzo neu zum Sales-Team. Mit seiner zehnjährigen Verkaufserfahrung und seiner ICT-Affinität bringe er das nötige Wissen mit, damit er die oft langjährigen Kunden der Netzmedien beraten und mithelfen könne, die Medien-, Performance- und Lead-Generation-Produkte weiterzuentwickeln. (pd/log)