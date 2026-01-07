Publiziert am 07.01.2026

Martin Lütgenau übernimmt per sofort die interimistische operative Führung des Leitungsteams Vermarktung der 20 Minuten Gruppe. Er stellt gemeinsam mit CEO Bernhard Brechbühl die Weichen für die nächste Etappe der Eigenvermarktung, schreibt 20 Minuten in einer Mitteilung. Lütgenau war von 2002 bis 2024 in Geschäftsführerfunktionen für die digitale Vermarktung bei Burda tätig. Von 2015 bis 2024 war er Co-Geschäftsführer von BurdaForward und verantwortete das digitale Publishing von Focus Online, Chip, bunte.de und weiteren Marken. Er ist heute als Berater und Interimsmanager tätig und hat bereits Projekte von 20 Minuten begleitet.

Giovanni Cauterucci hat sich entschieden, das Unternehmen zu verlassen und eine neue Herausforderung ausserhalb des Unternehmens zu suchen, schreibt 20 Minuten weiter. Cauterucci hat zusammen mit Mehmet Inan, der das Unternehmen ebenfalls verlässt (persoenlich.com berichtete), die Eigenvermarktung von 20 Minuten aufgebaut und diese seit Anfang 2025 in einer Co-Leitung geführt. Cauterucci war im September 2023 als Chief Revenue Officer zu 20 Minuten gestossen.

Um die Steuerung der Vermarktung übergreifend zu optimieren, soll der gesamte Bereich künftig von einer Person über die jeweiligen Teamleads geleitet werden. Laut 20 Minuten laufen die Gespräche für die definitive Besetzung dieser Position in der Geschäftsleitung. (pd/spo)