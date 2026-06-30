Spool: Mathias Tanner wird COO

Publiziert am 30.06.2026

Seit Anfang Mai verantwortet Mathias Tanner als Chief Operating Officer die operative Führung von Spool, teilt die Promotions- und Livemarketing-Agentur mit. Tanner verfügt über langjährige Erfahrung in Kommunikation, Marketing und digitaler Produktentwicklung. Nach mehreren Stationen in Werbeagenturen war er unter anderem für die NZZ und Comparis tätig, wo er an der Mitgestaltung digitaler Produkte und Dienstleistungen beteiligt war. Danach begleitete er als unabhängiger Berater Veränderungs- und Organisationsprozesse in verschiedenen Unternehmen. In dieser Zeit entstand auch der erste Kontakt zu Spool.

Olivia Weber, CEO von Spool, freue sich, mit Tanner eine erfahrene Führungspersönlichkeit gewonnen zu haben, wie sie in der Mitteilung sagt. Man wolle die Agentur gemeinsam gezielt weiterentwickeln und für die Zukunft aufstellen. (pd/spo)