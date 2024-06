Publiziert am 27.06.2024

Aus den drei Agenturen Gamned!, Repeat und 3qtz wird am Donnerstag Biggie, heisst es in einer Mitteilung. Unter dem Leitspruch «Partners in Growth» positioniere sich Biggie «als Wachstumspartner mit strategischer und operativer Exzellenz – fokussiert auf massgeschneiderte und performanceorientierte Omnichannel-Lösungen». Biggie vereine Expertisen der Bereiche Strategy, Data, Media, Performance, Retail, Content und Consulting.

«Mit diesem Rebranding signalisieren wir die nächste Etappe unserer Geschichte und unsere Vision», wird Silvana Imperiali, Managing Director DACH & CZ, bei Biggie Switzerland, in der Mitteilung zitiert. «Wir möchten unsere Kunden auf ihrer gesamten Reise begleiten, indem wir innovative, skalierbare 360-Grad-Marketing-Services und -Produkte anbieten. Dabei kombinieren wir unsere langjährige Expertise mit Data, Adtech, Content und KI mit einem tiefen Verständnis für alle Medien und Kanäle.»

Die Agentur Biggie betreut weltweit ein internationales Portfolio von mehr als 530 Kunden an Standorten in Paris, Marseille, Brüssel, Mailand, Genf, Zürich, Prag, Dubai und São Paulo. Zur Biggie Group gehören neben der Agentur Biggie die Agentur Kazam, spezialisiert auf Konzeption und Produktion von Videoinhalten, die Influencer-Marketing Agentur Beastly, fokussiert auf Performance-Kampagnen, sowie die Agentur Ohlala, für Pressearbeit, Influencing und Social Media. (pd/cbe)