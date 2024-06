Pilot Suisse: Mediaagentur in der Schweiz gegründet

Publiziert am 27.06.2024

Die beiden langjährigen Media- und Kommunikationsexperten Ahmad Hoteit und Ben Moser haben gemeinsam mit der Agenturgruppe Pilot eine Agentur in Zürich gegründet. Pilot Suisse tritt mit dem Ziel an, mit kreativen Media-Ideen und individueller Betreuung die Wirkung der eingesetzten Budgets zu optimieren und für Werbetreibende so Vorteile gegenüber dem Wettbewerb zu schaffen, heisst es in einer Mitteilung. Die neue Agentur kann auf das komplette Leistungsspektrum der Pilot Agenturgruppe zugreifen.

Pilot Suisse wird gleichzeitig auch der Schweizer Standort des internationalen Independent-Networks Local Planet sein. Zu den Startkunden von gehören das exklusive Juwelierhaus Graff Diamonds und Haier, einer der weltweit führenden Hersteller von Haushaushaltsgrossgeräten, wie es weiter heisst.

Die beiden geschäftsführenden Gesellschafter Ahmad Hoteit und Ben Moser sind seit vielen Jahren im Schweizer Markt tätig und als langjährig eingespieltes Team in der Branche bestens vernetzt: Ahmad Hoteit war seit 2007 in unterschiedlichen globalen Media-Networks tätig – zuletzt bei MediaCom Schweiz als Managing Partner. Dabei beriet er namhafte Schweizer Unternehmen bei der Entwicklung innovativer Lösungsansätze für ihre Markenkommunikation.

Ben Moser kommt ebenfalls von der MediaCom Schweiz, die er viele Jahre erfolgreich als CEO geführt hat. Insgesamt blickt er auf über zehn Jahre Erfahrung in der Schweizer Marketing- und Mediabranche zurück, in der er sich als Innovationstreiber mit einer starken Kunddenorientierung einen Namen gemacht hat. (pd/wid)