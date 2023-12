Ringier Advertising: Medienmarken wie Bild und Welt neu im Portfolio

Ringier Advertising vermarktet ab dem 1. Januar 2024 in der Schweiz die deutschsprachigen Medienmarken von Axel Springer aus dem Vermarktungsportfolio von Media Impact, wie zum Beispiel Bild und Welt. Ringier Advertising stärke durch diese Vermarktungspartnerschaft ihre Position als Vermarkterin in der Deutschschweiz, heisst es in der Mitteilung.

Axel Springer gehört zu den führenden Medienhäusern in Deutschland. Die neu geschlossene strategische Partnerschaft mit Media Impact, der deutschen Vermarkterin von Axel Springer, ermögliche es Ringier Advertising, dessen vielfältiges und reichweitenstarkes Medienportfolio den Schweizer Werbekundinnen und -kunden zugänglich zu machen und innovative Werbelösungen für Print und Digital anzubieten.

Allein die Marken der Bild-Gruppe erreichten monatlich eine Gesamtreichweite von fast 40 Millionen Leserinnen und Lesern, schreibt Ringier Advertising. Das entspreche knapp 50 Prozent der deutschen Bevölkerung. Auch die Marken «Welt» und «Business Insider» stünden für Qualitätsjournalismus und richten sich gezielt an Entscheiderinnen und Entscheider.

Thomas Passen, Managing Director Ringier Advertising: «Wir wissen das Vertrauen sehr zu schätzen und sind stolz, ein so bedeutendes Medienhaus wie Axel Springer im Bereich der Vermarktung in der Schweiz unterstützen zu dürfen. Mit der breiten Palette an digitalen Medienmarken und Printtiteln von Axel Springer können wir unseren Kundinnen und Kunden ein umfassendes Paket für ihre Kampagnen im deutschsprachigen Raum anbieten.»

Julia Wehrle, Geschäftsführerin Media Impact: «Mit Ringier Advertising haben wir eine etablierte und führende Vermarktungspartnerin für den Schweizer Werbemarkt an unserer Seite, um neue Potenziale zu heben. Wir sind überzeugt, dass diese Partnerschaft für beide Unternehmen von grossem Nutzen sein wird und freuen uns auf die Zusammenarbeit.» (pd/wid)