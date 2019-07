APG: Mehr Beratungs-Know-how im Key Account Management

Per 1. August wird Marcel Baumann die Leitung des Key Account Managements übernehmen. Wie die APG in einer Mitteilung schreibt, verfügt er über mehrjährige Branchenerfahrung, breite Marktkenntnisse und Expertise in Out-of-Home-Medien.

Marcel Baumann ist seit dem Jahr 2000 für die APGISGA tätig. Zuerst im Bereich Beschaffung in Zürich, danach als Leiter der ehemaligen APGISGA Mountain. Seit sieben Jahren präge er als Berater das nationale Key Account Management von APG|SGA. »In dieser Zeit baute er die Kundenbeziehungen zu Werbe- und Media-Agenturen wie auch Direktkunden erfolgreich aus», so die APG in der Mitteilung. (pd/eh)