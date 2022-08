Das Schweizer Sales-Team von Zattoo hat neuen Zuwachs erhalten. Mit dem Start von Melanie Dawidowicz baut der TV-Streaming-Anbieter seine Beratungskompetenz in der Vermarktung von InStream-Videokampagnen in der Schweiz weiter aus, wie es in einer Mitteilung heisst.

Melanie Dawidowicz. (Bild: zVg)





Melanie Dawidowicz bringe mehr als zehn Jahre Erfahrung in Beratung, Verkauf und Vertrieb mit. Sie war lange Jahre in verschiedenen Positionen für Avocis (später Capita) tätig. In ihren bisherigen Rollen verantwortete sie hauptsächlich die Kunden- sowie die Verkaufs- und Produktberatung für B2B- und B2C-Unternehmen in der Schweizer Telekommunikationsbranche.

Seit August dieses Jahres übernimmt Dawidowicz als Sales Managerin bei Zattoo die Beratung und Betreuung von Direktkunden sowie Digital- und Mediaagenturen. Ihr Verkaufsgebiet umfasst die Innerschweiz, Zürich und die Ostschweiz. Daneben unterstützt sie das siebenköpfige Schweizer Team bei der Entwicklung strategischer Konzepte sowie bei der Akquise von Kampagnen für Neu- und Bestandskunden.

«Wir freuen uns, Melanie in unserem Ads-Team begrüssen zu dürfen», wird Martin Schlenker, Verkaufsleiter Zattoo Schweiz, in der Mitteilung zitiert. «Als Sales Managerin unterstützt sie uns bei der Entwicklung neuer Angebote und bei der Erschliessung neuer Umsatzpotenziale für Zattoo. Wir sind überzeugt, dass sie massgeblich dazu beitragen wird, unsere erfolgreiche Wachstumsstrategie in der Vermarktung von Premium-Werbeformaten in der Schweiz weiter voranzutreiben.» (pd/cbe)