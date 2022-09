EWZ/Energy Zürich: Michael Baumer zu Gast im Energie-Podcast

Der Strom könnte im Winter knapp werden, Kontingentierungen für Grossverbraucher oder sogar periodische Abschaltungen könnten schon bald Realität sein. In der neuen Folge des Podcasts «Vitamin E» erfährt man gemäss einer Mitteilung mehr darüber, warum Zürich und die Schweiz auf die Solidarität von Europa angewiesen sei, wie man mit Kleinigkeiten einen grossen Beitrag leisten könne und warum jetzt ein Ruck durch die Bevölkerung gehen müsse.

«Vitamin E», der Energie-Podcast von EWZ und Energy Zürich, wurde diesen Frühling lanciert. Gemäss Mitteilung sei er «einfach verständlich, statt nur für Nerds». Sandro Galfetti und Nadia Goedhardt würden Erstaunliches herausfinden, wenn sie EWZ-Direktor Benedikt Loepfe und seine Gäste interviewen – dieses Mal Stadtrat Michael Baumer. Zu hören ist der Podcast bei Spotify, Apple, Google sowie Energy und EWZ.







Für Junge ohne Vorwissen werde Folge für Folge klarer, dass vieles gar nicht so kompliziert sei. Kann ich daheim mit Seewasser heizen? Ist Netto-Null mit der Analogie zum Bankkontostand am Monatsende erklärbar? Wie werden wir möglichst bald frei von fossilen Brennstoffen, damit wir nicht wie Dinos enden? Im Kurz-Format von 15 Minuten gebe es monatlich ganz praktische Antworten beim hintergründigem Interview-Spass. EWZ nehme damit nicht nur seinen Versorgungsauftrag wahr, sondern stärke mit dem Vermitteln von Zusammenhängen und Wissen das Vertrauen in das Unternehmen.

Beworben wird der Podcast einerseits auf den Social-Media-Kanälen von Energy mit Instastories und Posts sowie auf Energy Zürich mit Radiospots, andererseits auch auf den Social-Media-Kanälen von EWZ.

Verantwortlich bei EWZ: Livia Waldesbühl (Projektleitung), Hadrien Jean-Richard (Leiter Storytelling & Communication Services), Thöme Jeiziner (Content, Team Media & Public Affairs), Fabrice Göldi, Julia Weber (Social Media), Pascal Schaub (Leiter Marketing & Kommunikation). (pd/tim)