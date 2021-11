Robeco

Zwei Neuzugänge in der Kundenbetreuung

Julie Van Campenhoudt wird Senior Sales Managerin in Genf, Carolin Hefele in gleicher Funktion in Zürich.

