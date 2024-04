Mit dem Claim «Good Taste with a Twist» (deutsch: Guter Geschmack mit einem gewissen Etwas) wolle «1664 Blanc» von Kronenbourg die Schweiz erobern, schreibt USP Partner in einer Medienmitteilung. Die Full Service Marketingagentur aus Thalwil unterstützt Feldschlösschen Getränke beim Launch der neuen Biermarke.

So hat USP bereits Ende 2023 eine mobile Bar entwickelt für Einsätze an Events. Erstmals zum Einsatz kam dieses Event-Toolkit an der Art Genève anfangs 2024. Um «1664 Blanc» als Premium-Marke zu positionieren will man das neue Bier im Umfeld von Mode, Design und Kunst inszenieren. Dazu hat USP ein umfassendes Kooperationskonzept für eine Partnerschaft von 1664 Blanc mit dem unabhängigen Modehaus PKZ entwickelt. Neben mobilen Bars sorgten auch fix installierte «1664 Blanc»-Corner in den PKZ-Filialen dafür, dass beim Einkauf immer ein gekühltes Weissbier bereitsteht, mit dem man auf seine neue Garderobe anstossen kann, schreibt USP.Ebenfalls im Rahmen der Kooperation mit PKZ wurden die Schaufenster der PKZ-Filiale an der Zürcher Bahnhofstrasse bespielt. Eine nachgebildete übergrosse «1664 Blanc»-Flasche stand im Zentrum des Auftritts, der mit weiteren Accessoires und passendem Outfit von PKZ ergänzt wurden. Auch für diese Aktion zeichnete massgeblich USP verantwortlich.