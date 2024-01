Compresso: Mit einem Traumland auf Promotour

«Die Konsumentinnen und Konsumenten mit echten Erlebnissen hinter dem PC und dem Handy hervor- und in die 21 schweizweiten Einkaufszentren der Coop Genossenschaft locken», so lautete zusammengefasst das Briefing für die Zürcher Kommunikationsagentur Compresso. Um die Kundenfrequenzen in den Coop-Verkaufsstellen zu erhöhen, hätten die Promo-Spezialistinnen und -Spezialisten von Compresso «eine kreative, modular aufgebaute Roadshow» unter der Leitidee «Dreamland» entwickelt, wie es in einer Mitteilung heisst.

In den Coop-Einkaufszentren soll ein Traumland entstehen, in dem Kinder, Jugendliche und Erwachsene in eine fröhliche Fantasiewelt eintauchen können. Rund um einen grossen Traumbaum werden mehrere interaktive Aktivitäts- und Erlebnis-Module platziert: ein Modul zum Chillen mit Hörbüchern und Büchern, ein weiteres, an dem Selfies geschossen und Bilder gemalt werden können und eines, an dem man an einem Automaten Sofortpreise greifen kann. Für die Mieter der Einkaufszentren steht laut Mitteilung ebenfalls ein kreativer Space zur Verfügung, wo sie während der Roadshow eigene Spezialaktionen platzieren können. Während der gesamten Roadshow läuft ein Gewinnspiel.

Die einzelnen «Dreamland»-Module mit Wolken und Regenbogen wurden durch die Graphic-Designerinnen und -Designer von Compresso gestaltet und durch Bost Productions technisch umgesetzt. Für die gesamte Roadshow-Logistik zeichnen die POS- und Erlebnis-Kommunikationsspezialisten von Tosec verantwortlich.

Verantwortlich bei Coop: Aurélie Stampfli (Projektverantwortliche Marketing & Event EKZ National), Thomas Haslimeier (Leiter EKZ National); verantwortlich bei Compresso: Nina Kehl (Beratung), Jana Naef (Projektleitung), Lancia Vezhaparambil (Projektleitung), Sean Dünki, Yannick Vogel (Grafik); verantwortlich bei Tosec: Sabine Walther (Managing Partner), Ernst-Peter Walther (Managing Partner). (pd/cbe)