Manor: Modernisierte Modeabteilungen mit Millionen-Investment

Publiziert am 24.10.2024

Den Auftakt macht diese Woche das Warenhaus in Basel, gefolgt von Lausanne am 30. Oktober. Das neue Konzept setzt auf eine «360-Grad-Kundenerfahrung» und zielt auf die gehobene Mitte ab, teilt das Unternehmen mit.

Im Zentrum der Modernisierung steht ein durchgängiges Einkaufserlebnis, das vom Schaufenster über das Store-Design bis zur digitalen Präsenz reicht. Manor erweitert dabei sein Sortiment um rund 20 neue internationale Labels. In Basel werden unter anderem American Vintage, Armed Angels, Hugo Red, Michael Kors und Liu Jo eingeführt. Das Lausanner Warenhaus erhält zusätzlich Marken wie Maje, Samsøe Samsøe und Drykorn.

Die Neuausrichtung umfasst drei Stilwelten: Contemporary, Casual und Classic. Begleitet wird die Umgestaltung von digitalen Präsentationselementen und kuratierten Angeboten. Zusätzlich plant Manor exklusive Events wie Fashion Shows und Styling-Ateliers für Inhaber der Manor Treuekarte.

«Manor kreiert Lifestyle-Welten, um den Kunden ein noch inspirierenderes Einkaufserlebnis zu bieten», wird CEO Roland Armbruster in der Medienmitteilung zitiert. Das Konzept ist Teil einer umfassenden Modernisierungsinitiative des Unternehmens.

In den kommenden Jahren werden insgesamt zwölf grosse Warenhäuser umgestaltet, darunter nach Basel und Lausanne auch die Standorte Lugano, Vevey und Genf im Jahr 2025. Über 20'000 Quadratmeter Verkaufsfläche werden in den Bereichen Damen, Herren und Accessoires renoviert. Die übrigen Filialen erhalten punktuelle Erneuerungen beim Sortiment und der Präsentation, angepasst an lokale Bedürfnisse.

Die Manor-Gruppe betreibt als grösste Warenhausgruppe der Schweiz 59 Warenhäuser, 27 Food Supermärkte und 23 Restaurants. Das Unternehmen beschäftigt rund 7100 Mitarbeitende. (pd/nil)