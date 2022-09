Jung von Matt Limmat: Mundart und Mixtapes am Eidgenössischen

Als Königspartnerin des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests (ESAF) 2022 hat Swisscom vom 26. bis 28. August dafür gesorgt, dass sich alle Besucherinnen und Besucher nicht nur vor Ort, sondern auch digital bestens verstehen – egal in welchem Dialekt. In der dafür konzipierten Dialekt-Social-Media-Kampagne und einem Event vor Ort setzte Jung von Matt Limmat das Schweizer Telekommunikationsunternehmen am grössten Schweizer Sportanlass in Szene, wie es in einer Mitteilung der Agentur heisst.

«Mit dene Ginte im Grind bisch en schampare Göich!» – versteckt sich hinter diesem Walliser Ausspruch ein Flirt oder Fluch? Diese Frage stellt die Swisscom ihren Followerinnen und Followern auf TikTok und Instagram im Vorfeld des ESAF. Zwei Protagonistinnen und Protagonisten aus unterschiedlichen Teilen der Schweiz müssen gegenseitig erraten, ob es sich bei einer Aussage um eine schmeichelnde Anmache oder einen verbalen Ausrutscher handelt. Wer alles richtig errät und damit ordentlich Dialektwissen beweist, ist ganz klar bereit fürs ESAF. Die von Jung von Matt Limmat konzipierte und produzierte Social Campaign wurde in einem strategischen Mix aus organischen und paid Assets ausgespielt und von einem Wettbewerb für ESAF-Tickets begleitet.

Swisscom unterstützte aber nicht nur bei der Entschlüsselung der unterschiedlichsten Schweizer Dialekte, sondern sorgte auch dafür, dass das Netz mittels moderner ICT-Infrastruktur am Eidgenössischen stabil und genügend stark für die rund 400'000 Besuchenden war. Social Quizzes gaben Aufschluss über die Details dieser umfangreichen Unterstützung.

Sounds and Colours

Wer dann erstmal am ESAF war, den oder die erwartete ein einmaliges Erlebnis im Swisscom Stand: Eine Liveshow im «blue Space», einem LED-Würfel, in der ESAF-Klänge und -Bilder vereint wurden. DJ Passik nahm übers gesamte Wochenende Klänge und Dialekte vom ESAF auf und mixte diese zu einem einmaligen Set. Begleitet wurde der Sound durch verfremdete Jasskarten-Sujets mit ESAF-Bezug, die vom bekannten Illustrator Jens Riedweg kreiert wurden. Die einmalige Location war tagsüber als Selfie-Set für alle Besucherinnen und Besuchern zugänglich.

Teil der Sponsoring-Kampagne der Swisscom waren zudem ein TVC und Onlinespots, die die Vielfalt der Schweizer Dialekte inszenieren (persoenlich.com berichtete).

Insgesamt entwickelte Jung von Matt Limmat so laut Mitteilung «einen würdigen Auftritt» für die ESAF-Königspartnerin Swisscom, der auf die strategische Ausrichtung «Swisscom verbindet» einzahlte und Tradition und Moderne gekonnt verband. Oder eben auf gut Walliserdeutsch: «schampar güet!».

Auftraggeber: Swisscom; Agentur: Jung von Matt Limmat; Casting: Atelier299, Streetcasting, Haisch Hunter; DJ/Production: Pascal Münger; Illustrationen: Jens Riedweg; Drehplanung: Get Some Popcorn; Technologie Blue Space und UI: JEFF, Naut. (pd/cbe)