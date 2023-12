Schweiz Tourismus: Neue Head of Media

Natalie Schönbächler ist seit 2019 bei Schweiz Tourismus als Expertin im Bereich Social Media Marketing, Mediaplanung sowie -Distribution tätig, heisst es am Dienstag in einer Mitteilung. Dieser Bereich ist Teil der Marketingabteilung unter Chief Marketing Officer André Hefti.

Daneben doziert sie an verschiedenen Hochschulen zu den Themen digitales Marketing, Branding und digitale Plattformen. Sie verfügt über einen Masterabschluss in Business Administration mit einer Vertiefung in Marketing der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW).

Vor ihrer Anstellung bei ST arbeitete Schönbächler für die Zürcher Digitalagentur Webrepublic. Die Expertin ist in der Branche gut vernetzt und wird für ihr Fachwissen geschätzt.

«Natalies ausgewiesene Expertise im digitalen Marketing, ihr Wissen über digitale Plattformen und die digitale Transformation, gepaart mit ihrem Flair für die Tourismusbranche und ihrer Stärke als Teamplayerin sind die idealen Voraussetzungen für ihre neue Funktion als unsere Head of Media», freut sich André Hefti. (pd/spo)