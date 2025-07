Publiziert am 29.07.2025

Das Kabinenkonzept umfasst alle Reiseklassen und wurde vollständig neugestaltet. In der First und Business Class setzt Swiss auf ein Suite-Konzept. Die Farbgebung orientiert sich an Bordeaux-, Anthrazit- und Beigetönen. Hochwertige Materialien sollen das Ambiente prägen.

Der erste A350-900 mit der neuen Ausstattung wird im Oktober ausgeliefert, teilte Swiss am Dienstag mit. Nach einem Einsatz auf europäischen Strecken soll das Flugzeug im Winter die erste Langstreckenverbindung nach Boston aufnehmen.

Neben der Sitzausstattung hat Swiss weitere Komponenten überarbeitet. Ein speziell für die Airline entwickelter Duft wird in den Kabinen eingesetzt. Die Kabine verfügt über ein angepasstes Beleuchtungssystem («Human Centric Lighting»), das die Jetlag-Symptome verringern soll. Zudem werden grössere Bildschirme für das Bordunterhaltungssystem installiert, an die Passagiere eigene Geräte anschliessen können. Das System wird in allen Reiseklassen verfügbar sein.



«Mit der Ankunft unseres neuen A350 können wir unseren Fluggästen ein individuelleres Reiseerlebnis bieten», erklärte Kommerzchefin Heike Birlenbach gemäss einer Medienmitteilung bei der Präsentation im Operation Center am Flughafen Zürich.



Das Unternehmen will das Konzept ab Anfang 2026 schrittweise in die bestehende Flotte integrieren. Betroffen sind die Airbus A330-300 und Boeing 777-300ER Flugzeuge. Die neuen A350-900 werden bereits ab Werk mit der Ausstattung geliefert. (pd/nil)