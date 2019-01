DEX 2019: Neue Konferenz für digitales Marketing

Was braucht es für eine erfolgreiche Markenbildung in der digitalen Welt? Digitale Technologien stellen das Marketing auf den Kopf: Das Konsumverhalten ändert sich stetig. Kunden informieren sich anders, machen ihre Kaufentscheidung von unterschiedlichen Faktoren abhängig und lassen sich dabei gerne beeinflussen.

2019 lanciert die IAB Switzerland unter dem Namen «DEX – Digital Experience» eine neue Digital-Marketing-Konferenz. Diese findet erstmals am 11. April 2019 in Zürich-Oerlikon statt, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Teilnehmenden der DEX 2019 würden in Keynotes, praxisnahen Master Classes und Workshops erfahren, wie sie die Entscheidungswege ihrer Zielgruppen neu erschliessen – und dabei die richtigen Schlüsse ziehen. Unter dem Motto «Marketing Reloaded» widmet sich die Konferenz ganz der Customer Journey im digitalen Marketing, heisst es weiter.

Auf der Hauptbühne würden Vordenker und Marketeers diskutieren, wie Daten und Attributionsmodelle unterstützen können und welche Strategien und Kanäle – vom Internet of Things bis hin zur künstlicher Intelligenz – sich in der neuen digitalen Marketingwelt bewähren. Zusätzlich zum Wissenstransfer, lade die Experience Lounge zum persönlichen Austausch ein.

«Wenn Unternehmen heute und morgen in einer globalisierten, schnelllebigen Welt erfolgreich sein wollen und die Entwicklungen der Branche aktiv mitgestalten möchten, müssen sie agil sein und benötigen starke Partner an ihrer Seite. Die DEX bietet Inspiration sowie den Austausch mit potentiellen Partnern», wird David Burst, Präsident der IAB Switzerland, in der Mitteilung zitiert. «Die Konferenz ist eine Marktlösung, hinter der viel Power und Know-how steht. Sie basiert auf einem Fundament von Expertenwissen und wird stetig weiterentwickelt.»

Goldbach und Admeira unterstützen Konferenz

Goldbach und Admeira treten als Presenting Partner auf und engagieren sich für mindestens drei Jahre an der Entwicklung der Konferenz. Zudem unterstützen zahlreiche weitere Partner die DEX 2019.

Martin Radelfinger, Business Development & Innovation bei Goldbach, freut sich laut Mitteilung: «Goldbach ist stolz, die DEX im Sinne eines Branchenanlasses langfristig zu unterstützen und auf eine solide finanzielle Basis zu stellen. Unter der Federführung der IAB Switzerland und mit der aktiven Unterstützung vieler Sponsoren wird sich die DEX weiterhin optimal zur grössten unabhängigen Plattform der Schweiz rund um das Thema Digitales Marketing entwickeln». Und René Plug, Chief Data & Technology Officer Admeira, ergänzt: «Als Beratungs- und Vermarktungsunternehmen engagiert sich Admeira bei der DEX, um die digitale Kompetenz langfristig zu fördern und Schweizer Unternehmen in digitalen Fragen zu unterstützen».

Verleihung des «Digital Marketing Award»

Der «Digital Marketing Award» der IAB Switzerland ist laut eigenen Angaben «einer der bedeutendsten Awards der digitalen Werbebranche der Schweiz». Im Zentrum würden kreative und aussergewöhnliche Projekte von Unternehmen, Organisationen sowie herausragenden Leistungen von Einzelpersonen stehen.

Am 11. April wird der «Digital Marketing Award» in den Kategorien «Digital Agency of the Year», «Digital Marketer of the Year», «Digital Newcomer of the Year» sowie «Digital Lifetime Award» verliehen. Nominierungen können ab sofort abgegeben werden. (pd/cbe)