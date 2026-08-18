Jeff Zürich: Neue Leadagentur für Samsung-Events

Publiziert am 18.08.2026

Das Mandat umfasst laut Mitteilung den physischen Markenauftritt von Samsung in der Schweiz – von der ersten Idee über Location und Eventdesign bis zu Produktion, Durchführung und Reporting. Zu Laufzeit oder Volumen des Auftrags äussert sich die Mitteilung nicht. «Mit diesem Mandat verantworten wir für Samsung den Markenauftritt im physischen Raum, von der ersten Idee bis zur Umsetzung», lässt sich Lena Koschek, Co-CCO von JEFF Zürich, zitieren.

Den Auftakt des Mandats bildete Ende Juli der Launch-Event «Digital Oasis Unfolds» im Zürcher Soluna, an dem fünf neue Samsung-Produkte vorgestellt wurden (persoenlich.com berichtete). Der Event war Teil des weltweiten «Galaxy Unpacked», das zeitgleich in London stattfand. Im Zentrum standen die neue Foldable-Generation von Samsung mit dem Galaxy Z Fold8 sowie die neusten Modelle der Galaxy Watch. Als Testimonials waren Skicross-Weltmeisterin Fanny Smith, Schwinger Curdin Orlik und Snowboarder Nicolas Huber vor Ort; Huber fuhr im Rahmen des Anlasses mit einem Wakeboard am Veranstaltungsort vorbei.

«‹Digital Oasis Unfolds› hat unsere Produkte erlebbar gemacht. Das ist die Brand Experience, die wir mit JEFF weiter ausbauen wollen», wird Fabienne Vidailhet, Head of Brand & Corporate Communication bei Samsung Schweiz, in der Mitteilung zitiert. (pd/cbe)