Museum Aargau: Neue Leiterin Marketing und Kommunikation

Das Museum Aargau erhält mit Sibylla Fischer eine neue Leiterin Marketing und Kommunikation. Sie übernimmt die Leitung des Fachbereichs von Edith von Arx. Sie geht per 1. April auf eigenen Wunsch vorzeitig in die Pension, wie es in einer Mitteilung heisst.

Von Arx hat während elf Jahren den Fachbereich Marketing und Kommunikation des Museum Aargau verantwortet und war Mitglied der Geschäftsleitung. Sie trat 2002 als Mitarbeiterin im Schloss Lenzburg ein und hat unter anderem den Bereich Café und Shop geleitet sowie den Kundendienst aufgebaut. Die ausgebildete Kulturmanagerin hat 2010 die erste Marketing- und Kommunikationsstrategie für das Museum Aargau entwickelt, als Basis für die erfolgreiche Positionierung der historischen Erlebnisorte. «Ich wünsche Edith von Arx für ihren neuen Lebensabschnitt von Herzen alles Gute und danke ihr für ihr riesiges Engagement», wird Marco Castellaneta, Direktor des Museum Aargau, zitiert.

Fischer, laut Mitteilung eine erfahrene Marketing- und Kommunikationsexpertin, ist eidgenössisch diplomierte Werbeleiterin mit Weiterbildungen im Online- und Social-Media-Marketing. Sie war in verschiedenen Funktionen – von der Kundenbindungs- bis zur Medienmanagerin – tätig, unter anderem bei der «Aargauer Zeitung» und beim Verlag NZZ, wo sie als Werbeleiterin für den Launch der «Zentralschweiz am Sonntag» verantwortlich war. Zuletzt war sie Leiterin Marketing und Verkauf und Mitglied der Geschäftsleitung beim Thermalbad Zurzach. (pd/cbe)