Brandpulse: Neue Markenstrategie für Novissa erarbeitet

Die hochwertigen Haushaltsgeräte von Novissa wie die Marke KitchenAid sind für Konsumenten weltweit ein Begriff und stehen für Qualität, Funktionalität und Freude am Kochen. Das Sortiment von Novissa umfasst vom Design-Wasserkocher über die hochwertige Küchenmaschine bis hin zum multifunktionalen Grill alles für den modernen Haushalt. Neu will Novissa seine Produkte nicht mehr nur über Retailer vertreiben, sondern setzt verstärkt auf den eigenen, überarbeiteten Online-Shop.

Premium-Plattform für Indoor- und Outdoor-Cooking

Brandpulse führt mit Novissa einen Change Prozess durch und erarbeitet in Workshops die neue Markenstrategie, wie die Agentur schreibt. Novissa wird als authentische und vertrauenswürdige Schweizer Premium-Plattform für Indoor- und Outdoor-Cooking positioniert, deren Expertise gegenüber dem Endkunden in einem unverwechselbaren neuen Brand Design mit modernem Logo und entsprechender Bildwelt seinen Ausdruck findet.

Die revitalisierte Marke steht nicht nur für langjährige Expertise, sondern auch für erstklassige Beratung und Service-Leistungen. Der Brand verkörpert die Leidenschaft für gesundes und genussreiches Kochen bei gleichzeitiger hochwertiger Qualität und Nachhaltigkeit. «In der Welt der Küchengeräte geht es nicht nur um Produkte, sondern auch um das einzigartige Gefühl, das mit jedem kulinarischen Erlebnis verbunden ist», wird Wolfgang Steiner, Inhaber von Novissa, in der Medienmitteilung zitiert. Brandpulse habe Novissa kompetent unterstützt, diesen Ansatz in der neuen Markenstrategie und im Kommunikationskonzept stark zu gewichten und optimal umzusetzen, so Steiner weiter.

Brandpulse entwickelte auch ein Konzept für die Markenkommunikation, in dem – fokussiert auf das Expertentum – die Endkunden auf direkte, sympathische Art angesprochen werden. Mit der Entwicklung des Grundkonzepts für die Website übersetzt Brandpulse die Marke in den digitalen Raum und definiert darauf aufbauend einen Styleguide fürs Web. Ausserdem gestaltet Brandpulse das Grundkonzept für den Novissa-Webshop und entwickelt ein Konzept für den Messestand: Dieser nimmt die Idee der Küche als Ort des Zusammenkommens auf, inszeniert den Messestand als langen Küchentisch und arbeitet – wie im Farbkonzept des Brand Designs definiert – mit Materialien und Farben, die den Community-Gedanken und das Lebensgefühl des «Gatherings» unterstützen. Damit soll das Gefühl entstehen: Hier werden Fachwissen und Expertise vermittelt und Technologie gezeigt.

Brand Activation mit klarem Service-Fokus

Um die Marke nachhaltig zu inszenieren, werden mit Massnahmen zur Brand Activation nicht nur Partnerschaften mit Spitzenköchen angestrebt, sondern auch Kollaborationen mit ausgewählten Händlern, Koch-Events sowie die Zusammenarbeit mit führenden Koch-Bloggern und Influencern aus der Gastroszene. Es sind Sponsorships für Cooking-Events, Giveaways aus dem Kochbereich sowie Produktdemonstrationen geplant, die zeigen, wie Novissa-Produkte die Arbeit erleichtern und das Ergebnis besser machen. Mit Massnahmen wie diesen betont die Marke ihre grosse Stärke im Service-Bereich. Der von Brandpulse realisierte Novissa-Film zeigt auf, wie sich die Marke neu definiert. (pd/nil)